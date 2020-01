Gobierno amenaza con multas para contener precios

Las góndolas no mostraron ninguna sorpresa. La eliminación del IVA a una canasta de alimentos básicos, implementado por el gobierno anterior tras la derrota en las PASO, llegó a su fin el último día de 2019, ante lo cual el Gobierno decidió volver a aplicarlo pero negociando con la industria y supermercados, un apoyo que sirviera de amortiguador para el bolsillo de los consumidores.

Así, la suba promedio en góndolas de supermercados y comercios minoristas alcanzó el 7%. En el sector lácteo, la novedad fue que no habrá aumento, dado que las empresas decidieron absorber la totalidad del impuesto.

En declaraciones radiales, el presidente Alberto Fernández, señaló que teniendo como horizonte la finalización del programa de IVA 0% a ciertos alimentos, dialogaron "con los que producen los alimentos y los que los venden (los supermercadistas)", buscando no traducir el impuesto en nuevos aumentos. Y agregó: "Eso no podía pasar, porque además se había detectado un aumento de precios no justificado económicamente en los últimos meses".

En este contexto, "les pedimos que absorban ese 21% porque aumentaron los precios sin ton ni son. Y gracias a Dios se pusieron de acuerdo entre todos y logramos ésto: que por ejemplo la leche tenga 0 aumento de precios. Para nosotros eso es muy importante, porque la leche en la nutrición infantil es central", puntualizó Fernández.

Mirá también Una decisión clave para exportadores: Alberto pone foco en la hidrovía El manejo de la hidrovía del Paraná y el Río de la Plata pasará a manos de las provincias. Habrá una licitación internacional para la nueva concesión.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recordó que si los alimentos que debe pagar IVA aumentan más de lo previsto, los comercios "son plausible de multas".

El acuerdo alcanzado prevé un incremento del 5% en el pan artesanal y flauta, 7% en yogures, azúcar, arroz, yerba, conservas, polenta, harina y huevos. El aceite trasladará a precios un 9%, mientras que el pan rallado y rebozadores aumentarán el 10,5%. El resto será absorbido por la industria y los supermercados.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal, estimó que este acuerdo entre empresas líderes y el canal de comercialización supone una política de "sacrificios compartidos", pero advirtió que en este caso las empresas "no obtienen una rentabilidad extra, porque no es un aumento de precios, acá hay un costo para el empresario porque el IVA el un impuesto".

El Presidente valoró el acuerdo por el tema del IVA y el hecho de que gran parte de las subas haya sido absorbido por empresas y supermercados. "Esta es una política que hay que seguirla, porque en la Argentina se construye inflación por expectativas".

Tras recordar que en los primeros 20 días de Gobierno se buscó tomar medidas para que se "tranquilice la economía", destacó: "Los objetivos que nos habíamos fijado se están cumpliendo, todo está saliendo de acuerdo con lo que planificamos". Entre esos objetivos está también el proyecto de ley de góndolas, un instrumento muy resistido por el sector empresarial.