Gobierno advierte: “Un dirigente gremial no puede hacerle el Gabinete a un presidente”

El Gobierno advirtió hoy que “un dirigente gremial no puede hacerle el Gabinete a un presidente” y consideró que “amenazar con paro porque no rueda una cabeza del Gabinete es poco serio”.

Así lo señaló el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, quien aseguró que el Ejecutivo “está dispuesto a sentarse a hablar las veces que haga falta con los dirigentes greamiales y los empresarios”.

En diálogo con Radio Blue, el funcionario admitió que “hay sectores de la producción de la Argentina que la pasan mal”.

“Un dirigente gremial no le puede hacer el Gabinete a un presidente al que lo eligió la mayoría del pueblo argentino. Yo estoy dispuesto a sentarme a trabajar las veces que haga falta con los dirigentes greamiales y los empresarios”, subrayó.

Dijo que el Gobierno sabe “que hay sectores de la producción de la Argentina que la pasan mal” y reiteró su denuncia que “hay algo electoral que esta teniendo este vínculo" entre el Gobierno y los gremios.

“Vamos a seguir llamando a una mesa de diálogo. Creo que tenemos que sentarnos a una mesa a seguir discutiendo”, señaló.

Respecto a la inflación, remarcó que “no hay ningún analista que diga que este proceso a la baja de la inflación corre riesgo” y en cuanto al financiamiento externo consideró que el Gobierno “busca un camino gradual al equilibrio fiscal”.

“El mundo nos está dando financiamiento pero no lo va a hacer eternamente si nosotros no demostramos que este camino al equilibrio fiscal es una realidad, si mentimos o si no mostramos que estamos un poco mejor y más responsable”, analizó.