Gobierno aseguró que su prioridad no es ganar la calle, sino poner al país de pie

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró hoy que el Gobierno “no trabaja para levantar un paro” nacional convocado por la CGT sino para “poner a la Argentina de pie”, al tiempo que subrayó que “la Justicia tiene las manos desatadas” y consideró que “para algunos dirigentes esto puede ser un problema”.

En la previa del paro general que realizar el próximo jueves la CGT, el funcionario nacional afirmó que hay “permanentemente diálogo” con la central obrera, aunque reconoció que “los tiempos no dan” para que se levante la medida.

“Un paro es un día en el cual la Argentina no trabaja, no produce riqueza, es un día perdido. Ojalá pudiésemos conseguir que esto no suceda, pero los tiempos no dan. Pero lo importante es que no hemos cortado el diálogo a pesar de las marchas y los paros. Seguimos trabajando”, sostuvo el referente desarrollista.

En diálogo con Radio Mitre, Frigerio señaló que “la CGT tiene sus propias divisiones y problemas internos”, pero remarcó: “Nosotros no trabajamos para levantar un paro, sino para poner a la Argentina de pie. La gente nos votó para resolver problemas no para evitar paros”.

Asimismo, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda destacó que “la Justicia tiene las manos desatadas, no como ocurría en el pasado. Y para algunos dirigentes esto puede ser un problema”.

“Hay muchos dirigentes que piensan que cuanto peor, mejor”, se quejó el funcionario nacional, quien se refirió a las cinco masivas movilizaciones contra el Gobierno que se dieron en el mes de marzo y manifestó que “todas las marchas son v lidas siempre y cuando no corten el tránsito”.

En tanto, Frigerio resaltó hoy que “la batalla no es ganar la calle. Gobiernos anteriores se han dedicado a ganar la calle y así le fue a la Argentina”.

“El Gobierno no ha convocado. Nuestra obligación no es ganar la calle. Nosotros tenemos que ganar la batalla contra la pobreza, la falta de infraestructura básica”, sostuvo el funcionario nacional sobre la marcha convocada por redes sociales que se llevar a cabo este sábado.