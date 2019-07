Gobernadores en pie de guerra por las deudas de AnSeS con las cajas previsionales

Quizás no fue el momento más adecuado, pero era el momento para hacerlo. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aprovechó la cena con el presidente Mauricio Macri para reclamarle la deuda que tiene la AnSeS con la caja previsional de la provincia.

"Las normas nacionales fijan la responsabilidad de la Anses de transferir lo que le costaría si absorbían las cajas provinciales, a partir de eso paga un adelanto y se simula el saldo. En este esquema quedó pendiente el saldo de 2018 y la provincia aportó todos los datos que nos pidieron para hacer la simulación. Nosotros adelantamos un cálculo utilizando la metodología que estableció Anses y nos dio una deuda de $ 2300 millones que es la que está sujeta a verificación por la AnSeS y que esperamos tener certidumbre y de pago y de qué forma lo van a hacer", señaló el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano.

El "gringo" Schiaretti aprovechó la buena relación con Macri para reclamarle que se aceleren los pagos necesarios en este contexto de baja de recaudación en donde la provincia asegura que en el último año perdió un mes de recaudación por la crisis.

Pero Córdoba no es la única provincia que tiene reclamos. Allá lejos quedó la idea de Macri de "desterrar" la "cajita feliz" de los gobernadores como le decían en su momento y hay otras provincias reclamando deudas.

En ese esquema también se encuentra Santa Fe en donde la deuda del es aún mayor y alcanza los $ 4500 millones. "Siempre nos piden un dato nuevo", señalaron a El Cronista desde la administración de Miguel Lifschitz.

Estas dos son las de las deudas más abultadas, pero también están en una situación similar Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En total los reclamos ascienden a una cifra cercana a los 10.000 millones de pesos.

Pero la deuda no es el único problema que enfrentan los distritos. Además que si se hiciera todo en tiempo y forma cobrarían después de haber pagado, ahora se le suma que la caída en la recaudación está secando las arcas provinciales.

"La situación se vuelve difícil de cumplir con los pagos en este escenario", señaló un ministro provincial. "Mira lo de Arcioni", agregó. El gobernador de Chubut está pagando salarios de manera escalonada y la semana pasada le pidió "disculpas a cada uno de los jubilados" por esto.

Mientras unos piden disculpas a sus jubilados y otros aprovechan cenas íntimas para destrabar los pagos, hay un grupo que empezó a mirar los tribunales.

Ese es el caso de Chaco, en donde la Nación asegura que no le debe nada a la provincia porque las cuentas son "superavitarias". Frente a la consulta de este diario desde el entorno de Peppo respondieron que según los cálculos de la Nación "el sistema chaqueño es súperavitario, es decir, solamente nos deberían algo si no pagamos nada. Esto no es real, lamentablemente se va judicializar"

DNU y Consenso

Nunca le gustaron las cajas previsionales y con el Consenso Fiscal que plantaba que aquel que no lo firmaba o lo incumplía suspendía giros pensó que había encontrado la herramienta justa. Hasta había dado una señal frenando fondos par Chubut. Pero todo eso estaría a punto de flaquear.

La Pampa fue una provincia opositora a la administración Cambiemos desde el primer día y con el Consenso Fiscal lo dejó en claro. Su gobernador, Carlos Verna, lo firmó pero nunca lo mandó a la Legislatura por lo que nunca lo ratificó y quedó junto a San Luis como los únicos dos distritos que no adhirieron.

La Pampa le reclama a la AnSeS $ 726 millones de 2017 y, aunque las partes están cerca de resolverlo, como no firmó el Consenso no logra cobrar la deuda. Sin embargo, según publicó la agencia de noticias provincial, la Casa Rosada estaría dispuesta a dejarlo pasar y ya tiene listo un decreto que estaría recorriendo todos los canales legales y que sería publicado en agosto, que no exigiría a ninguna provincia la firma y cumplimiento del Consenso Fiscal y, de esa manera, habilitaría a la provincia a cobrar.