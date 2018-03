Gobernadores buscan fondos en el exterior para activar obras antes de las elecciones

Cinco gobernadores provinciales viajarán esta semana a Estados Unidos con la misión de buscar financiamiento para obras públicas, claves para mover la economía en un año electoral. Omar Gutiérrez (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ricardo Colombi (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones) y Juan Manuel Urtubey (Salta) estarán acompañados por el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, y su par de Interior, Rogelio Frigerio.



Además, la comitiva participará el miércoles de la firma un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por u$s 120 millones, que fue aprobado a principios de diciembre. El crédito es para el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Provincial, tiene un plazo de devolución de 25 años, con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés basada en Libor. Argentina deberá desembolsar unos u$s 21,2 millones adicionales, según explicó el organismo.



Según dijeron a El Cronista desde Finanzas, el viaje es sólo para la firma del préstamo del BID. No obstante, otras fuentes oficiales aseguraron que en la semana habría novedades, ya que se podría conseguir más dinero que lo acordado, dado que también habrá reuniones con el Banco Mundial (BM). Esa entidad aprobaría en los próximos meses créditos por u$s 1435 para la Argentina.



Cornejo se adelantó y viajó ayer a la capital de Estados Unidos. Según sus voceros, más allá de la firma con el BID, Mendoza busca asegurarse inversiones, luego de la gira que hicieron en diciembre el gobernador y su ministro por Nueva York. Los u$s 24 millones que recibirá del BID los destinará a obras en la avenida Costanera y actualización tecnológica. El año pasado, la provincia cordillerana emitió un bono por u$s 500 millones a ocho años con una tasa de 8,375% anual.



Gutiérrez, por su parte, definirá recién hoy si viaja o envía a su vice, Rolando Figueroa. Neuquén utilizará el dinero del BID para obras en la Circunvalación de Villa La Angostura, un centro de convenciones en San Martín de Los Andes y una obra eléctrica en Añelo. En mayo, la provincia emitió títulos por



u$s 235 millones a 12 años con una tasa de 8,625% anual, y el viernes pasado colocó Letras del Tesoro (Letes) por $ 1912 millones. Neuquén necesita financiarse este año con, por lo menos, $ 5080 millones.



Mañana Caputo, se reunirá con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y el representante argentino ante esa entidad, Raúl Novoa. El miércoles, los gobernadores provinciales y los ministros expondrán en el BID los "Avances en el Federalismo Fiscal en Argentina" ante una audiencia de técnicos.



El año pasado, el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, anunció junto a Moreno que el BID desembolsará unos u$s 5000 millones para obras de infraestructura durante el primer mandato del presidente Mauricio Macri.



Por otro lado, las provincias emitieron en 2016 deuda en el exterior por más de u$s 7000 millones (gran parte fue tomada por la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba) y en el Gobierno estiman que este año necesitarán colocar otros u$s 5000 millones para financiar sus déficits.