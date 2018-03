Giro en Ganancias: Macri pidió que se traten las nuevas escalas "cuanto antes"

El presidente Mauricio Macri defendió ayer la suba del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría sancionada por decreto el mes pasado e instó al Congreso a debatir "lo antes posible" la modificación de las escalas y alícuotas del tributo. "Aumentamos el 160% el mínimo no imponible a las ganancias para que dejen de pagarlo quienes no corresponden que lo hagan", remarcó el presidente y añadió que "el 75% de los contribuyentes que pagan verán un beneficio en su bolsillo de entre el 9 y el 22%".



Sin dar muchas precisiones, Macri se refirió al impuesto durante su discurso de apertura del 134º período de sesiones ordinarias, en el que reclamó ante los legisladores que "las escalas deberán ser tratada por el Congreso lo antes posible". El pedido del jefe de Estado significó un giro con lo anunciado semanas atrás cuando se comunicó la medida, momento en el que se dijo que las escalas y las alícuotas serían tratadas en el recinto legislativo recién en 2017. El pasado 18 de febrero, el Gobierno atendió un antiguo reclamo del sindicalismo y decidió elevar el mínimo no imponible a $ 30.000 brutos. Sin embargo, sin conocerse la letra chica todavía varios especialistas ya anticiparon que es posible que pese a los cambios, la mayoría pagará las tasas más altas.

Asignaciones y jubilaciones

En el discurso presidencial, también hubo espacio para la asignación universal por hijo y las jubilaciones. "Se aumentaron las asignaciones familiares y los montos para quienes más lo necesitan. Más de 1.200.000 chicos pasarán a estar incluidos y un 1.600.000 chicos que ya recibieron asignaciones pasarán a cobrar el máximo", señaló el mandatario. El presidente afirmó que "con estas dos medidas, en 2016 hemos transferidos más de $50.000 millones del Estado al bolsillo de los trabajadores". "Ampliaremos la asignación universal por hijo para llegar cada vez a más niños y me comprometo a trabajar para que al final de la gestión todos los niños reciban un ingreso universal de la niñez, un proyecto de la doctora Elisa Carrió", resaltó Macri, quien sostuvo que "muchas de estas medidas surgieron de escuchar durante años a los sindicalistas".



El presidente ayer aseguró que "los jubilados también serán una prioridad" para el Gobierno. En esa línea, prometió trabajar para elaborar una "respuesta sustentable al reclamo del 82% móvil", mientras que reconoció que hay "una deuda que aún no ha sido saldada por la enorme cantidad de juicios previsionales". Macri realizó estas declaraciones después de señalar que "la salud pública también tiene enormes desigualdades y problemas estructurales, empezando por el PAMI", en el cual admitió haber encontrado "despilfarro y corrupción como en las peores épocas".



Por otro lado, el mandatario también adelantó que anunciarán la actualización automática de los montos de las jubilaciones, así como también de las asignaciones familiares y las asignaciones universales por hijo.