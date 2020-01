Giran u$s 1300 millones de reservas para pagar deuda

En el primer paso para utilizar reservas para pagar deuda, el Tesoro le colocó al Banco Central una letra por u$s 1300 millones, un 30% del total autorizado para cancelar vencimientos, por hasta u$s 4571 millones. Así se oficializó ayer en una resolución publicada en el Boletín Oficial en la que se consigna que, con fecha del 27 de diciembre, la autoridad monetaria le cede al Tesoro u$s 1300 millones con una Letra en dólares a 10 años.

En general, por este tipo de letras intransferibles el Tesoro paga un interés bajo al Banco Central, lo que implica un deterioro para las cuentas de la autoridad monetaria. Pero, de otra manera, al no generar dólares suficientes, implicaría entrar en default el hecho de no poder encarar los vencimientos en moneda extranjera.

La resolución dispone que esta letra "devengará intereses, pagaderos semestralmente, en función de la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos 1 punto porcentual, aplicada sobre el monto de capital efectivamente suscripto".

Sobre este punto, desde el Ministerio de Economía manifestaron que "es el mismo esquema que se usó en el pasado. La idea es que la tasa tenga un piso (no se puede hacer negativa) y un techo más bajo que la Libor, si la misma sube".

En ese aspecto, la fuente oficial consultada sostuvo que, a valores de hoy la Libor es del 2% anual así que se pagaría 1%. "Conceptualmente se reconoce la tasa que por las reservas gana el BCRA por sus colocaciones dentro de un esquema de tasa piso y techo que fija la norma, y que podría pasar por mercado no sea operativa", agregaron.

Federico Furiase, de EcoGo, explicó que "la estructura de una letra intransferible en dólares siempre paga un cupón mínimo, como en este caso, y otro punto es que no cotizan en el mercado".

Es por eso que "implican un deterioro para la hoja de balance del Banco Central. Sería importante, para que tenga sustento la señal de no solo voluntad sino de capacidad de pago mientras se negocia la deuda, que el Banco Central pueda seguir comprando dólares del superávit comercial privado. Y por eso es importante que no se atrasen dólares y tarifas para no deteriorar el superávit", mencionó Furiase.

Otro aspecto a tener en cuenta es que haya espacio desde la demanda de dinero por la emisión monetaria que genera esa compra de dólares, ya que de otra manera podría presionar más a la inflación.