Gioja renovó el llamado a la unidad del peronismo

El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, renovó ayer el llamado a "conseguir la unidad" del peronismo después de las elecciones de octubre, y pidió que el voto partidario en la provincia de Buenos Aires vaya hacia Unidad Ciudadana y la candidatura a senadora de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"No hay que tachar a nadie (porque) después del 22 tenemos que sentarnos todos y buscar reglas mínimas para conseguir la unidad", señaló Gioja en declaraciones radiales. El titular del PJ mostró su apoyo hacia el candidato Jorge Taiana y la lista que encabeza la ex presidenta, y aseguró que "no hay comparación" entre los candidatos de Cambiemos y los de Unidad Ciudadana.

Gioja destacó que "hubo un pronunciamiento el 13 de agosto" con la victoria de CFK sobre Esteban Bullrich, pero aclaró que ahora "lo que está en juego es el tercer senador". Y agregó: "No hay comparación entre una desconocida como la señora (Gladys) González y un compañero nuestro, hijo de quien fuera el médico del general (Juan) Perón, no hay ninguna duda", dijo al referirse a Taiana.

Gioja ratificó así el mensaje que publicó en las redes sociales el 14 de septiembre, donde aseguró que "la victoria de la fórmula de UC es la respuesta más contundente para frenar el ajuste".