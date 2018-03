Gioja dice que el PJ va a internas "si o sí"

El presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, José Luis Gioja, remarcó que el peronismo tiene que ir a internas “sí o sí”, y al tiempo que consideró que sólo Cristina Kirchner puede decidir si será candidata y definió “como una estrategia” el silencio de Florencio Randazzo.

Al ser consultado, en diálogo con Radio del Plata, sobre una eventual candidatura de la ex presidenta, el también diputado nacional por San Juan, respondió que “tiene todo el derecho de participar de las PASO porque nadie puede negar que es la referente más importante de la política partidaria, si no de la política nacional”.

El actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados contó que en la reunión que mantuvo el martes la cúpula del PJ “no se habló nada de candidaturas, pero sí de fechas” y enfatizó que “este principio de unidad" les tiene que "permitir competir democráticamente, internamente”. “El Justicialismo siempre ha sido columna vertebral de frentes o alianzas electorales que hay que repetirlas en cada distrito”, enfatizó Gioja, quien apuntó que “hay una bandera” que el peronismo “no puede bajar, que es la unidad, lo que no es uniformidad”.

Gioja incluyó entre los eventuales candidatos de cara a las elecciones legislativos al ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, con quien aseguró que habló varias veces. “Ha expresado su intención de presentarse como candidato y yo no lo puedo juzgar por haber permanecido en silencio estos 15 meses de gobierno de Cambiemos, son estrategias”, aclaró.

El ex gobernador sanjuanino también apuntó contra “las macanas y el marketing del Gobierno hablando de golpismo”, y cuestionó que “no quieren que nadie proteste”. “Tienen que poner una oreja donde están los problemas, porque si no se van a agravar; siempre lo digo: colegio de señoritas no somos”, sentenció.

Finalmente, Gioja condenó la difusión de escuchas de Cristina Kirchner con el ex titular de la AFI Oscar Parrilli y señaló que si esto hubiera sucedido durante el kirchnerismo con la oposición “hubieran dicho que éramos un Estado totalitario, una dictadura”, por lo que juzgó que “salir a opinar qué dicen las escuchas me parece denigrante”.