Ginés González García, sobre la vacuna de Pfizer: "Pidieron condiciones inaceptables"

El ministro de Salud, Ginés González García, reconoció que las negociaciones con la farmacéutica Pfizer para obtener su vacuna contra el coronavirus se complicaron y acusó a la empresa de imponer "condiciones inaceptables".

Así lo manifestó en una conferencia de prensa en Casa Rosada, al participar de una reunión el último martes con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a sus pares Fernán Quirós y Daniel Gollán.

"Tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer, pero lo que no tengo que dejar de decir es que fue de las primeras instituciones con las que comenzamos las negociaciones. Fue la primera que el Presidente recibió cuando anunció que haría el estudio de Fase 3 en la Argentina. Se hizo en una institución del Estado, como es el hospital Militar", precisó Ginés.

Y, con indignación, agregó: "Todo eso, más allá de las dificultades que todo el mundo sabe que tiene esa vacuna. Los -70 grados. Inclusive hemos buscado adecuar la logística para lugares que pudieran tener esa vacuna a esa temperatura".

De acuerdo con sus declaraciones, en la negociación el laboratorio les pidió una norma específica. "Nos pidió una ley que les diera seguridad y esa ley estuvo en el Congreso. Después apareció en la negociación, siempre decían que era no la gente local, sino la central estadounidense que decía que no era suficiente y que había que hacer una nueva ley", señaló el ministro.

En esa línea, completó: "Además, pedían que el contrato no lo firmara yo, sino el Presidente. Es decir, en rigor de verdad, son condiciones inaceptables. Les pedimos la semana pasada que revean esas circunstancias. La prioridad de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer, como todas las otras vacunas".

"También es cierto que ellos cambiaron las condiciones. ¿Se acuerdan que yo hablaba al principio de que íbamos a tener unas vacunas en diciembre? Bueno, eran las de Pfizer. Nos iban a dar vacunas en diciembre, enero y febrero. Después de esa fecha íbamos a tener acceso a otras vacunas que son mucho más fáciles, operativamente para una vacunación masiva", contó González García, al tiempo que añadió: "Aun así, aceptamos que llegaran en febrero. Hay un pedido del gobierno argentino de concretar la negociación, que no está cerrada".

Según opinó el titular de la cartera sanitaria, el cambio de postura de la compañía podría explicarse por una "caída a la mitad" de la producción que estimaban tener para principios de 2021. "No quiero pensar mal. Pero no quiero tampoco que no corresponda la empresa con la actitud que tuvo el Gobierno desde el primer momento", disparó.

No obstante, pese a esta compleja situación, "la voluntad y la esperanza de contar con esa vacuna la sigo teniendo", concluyó.