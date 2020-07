Ginés González García: “Uno puede volver a conseguir empleo, de la muerte no se vuelve”

El ministro de Salud de la Nación, Ginéz González García defendió el accionar del Gobierno para hacer frente a la pandemia de coronavirus y contextualizó la crisis económica profundizada por el confinamiento al asegurar que “uno puede volver a conseguir empleo”.

“Yo entiendo que es mucho tiempo y que hay cansancio y necesidades”, indicó el funcionario, al tiempo que remarcó que se trata de una medida del Ejecutivo para proteger a la sociedad. En ese sentido, destacó que las medidas adoptadas por Alberto Fernández ubican a la Argentina en uno de los países con menor cantidad de muertes de la región y agregó: ”Hoy nos va mejor que a la mayoría”. Además, en declaraciones a Radio Mitre aseguró que “todos” coincidían en la necesidad de retomar la fase 1 de cuarentena para tener el “control de la situación” y poder tener “capacidad resolutiva de atender enfermos”. “Es bárbaro lo que se hizo en tan poco tiempo, se aumentó un recurso crítico en muy poco tiempo”, defendió.

El ministro también dio su visión sobre la situación del fútbol y la inactividad por la pandemia del coronavirus. Similar a las declaraciones que emitió la semana pasada con América, dijo que aún no hay fecha para el retorno y que "la idea es empezar cuando todos podamos".

"Uno no puede decirle 'si' a los clubes de elite y 'no' al resto", expresó Ginés. Y por otra parte, aclaró que no quiere entrar en polémicas con Marcelo Gallardo, quien lo cuestionó por permitir que haya industrias funcionando con cientos de empleados mientras que el fútbol no puede regresar a los entrenamientos individuales. "Él como DT tiene la necesidad, pero la realidad es que sería más fácil que la Primera vuelva y el resto no", aseveró.

Y por último, expresó: "Hemos visto los protocolos de la Conmebol y estamos al tanto de todo. Pero el fútbol mueve muchísima gente y tenemos que proteger a todos".

En el mismo sentido, ministro de Salud de la Nación volvió a sentar posición respecto a la realización de una actividad ampliamente discutida en el contexto de la pandemia por coronavirus: el running. "Es muy difícil decirle a alguien que no salga a hacer una changa y que después alguien salga a correr", expresó el funcionario.

El titular de la cartera nacional también evaluó como "buena" la nueva etapa de la cuarentena, que comenzó el miércoles 1° de julio en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el retorno de mayores restricciones, principalmente para el comercio y la circulación.

"Todo depende de que cada uno actúe responsablemente más allá de las medidas que tomemos", afirmó el ministro. "Entendemos que más que una medida del Gobierno debe ser una medida de la sociedad para protegernos. Sabemos que no es fácil y entendemos que es mucho tiempo, que hay cansancio, agotamiento y necesidades, pero va a tener buenos resultados que se van a ir viendo en unos días, no ahora”, pronosticó.