Ginés: "Estoy fenómeno, espero estar mañana sentadito en mi sillón"

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró encontrarse en buen estado físico y se mostró esperanzado en retomar este jueves su actividad oficial tras permanecer 24 horas en observación en el sanatorio Otamendi, adonde llegó por un hormigueo en un brazo. Tras estudios de rutina, también le confirmaron una hemorragia en la cabeza que vendría de larga data.

El titular de la cartera sanitaria también respondió a algunas críticas que se elevaron desde las redes sociales debido a que eligió tratarse en un nosocomio privado en vez de acudir al sistema público de salud.

"Estoy muy bien pero hice lo que tenía que hacer. Tuve un síntoma y vine acá, que me conocen hace muchos años, es el sanatorio de la obra social a la cual pertenezco. Tenía que venir porque tenía que hacer un control de una cirugía que me había hecho hace un año", comentó el ministro.

"Aproveché al tener este síntoma para llamar y me están investigando -repuso al aire por Canal 13-. Se me durmió la mano izquierda. La tomografía dio un hematoma subdural viejo. estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar, espero que mañana esté sentadito en mi sillón".

"No pregunté si me van a operar, me dijeron que no, no es urgente. tengo que hacerme todos los estudios y seguir cuidadoso, como todo enfermo. Mañana a la mañana me voy, según me dijeron. Hace 30 años que vengo acá, está mi historia clínica, de mi obra social, conozco a todos los médicos", insistió

El funcionario también descartó que vaya a someterse a un hisopado para conocer si tiene coronavirus porque sería algo "sin sentido".

"No tengo ningún síntoma, ninguna indicación para hacer el hisopado, sería en este caso absolutamente innecesario, sería solo para los medios", finalizó..