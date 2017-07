Gils Carbó: "No voy a renunciar, nunca he cedido a las presiones"

En los últimos días, Alejandra Gils Carbó se convenció de que lo que hasta ahora eran versiones periodísticas se hará realidad: el fiscal Eduardo Taiano pedirá su indagatoria en la investigación por la compra del actual edificio de la Procuración y el Poder Ejecutivo usará esa excusa para concretar un deseo que Mauricio Macri tiene desde el 10 de diciembre de 2015 y removerla por decreto. Si eso sucede, avisa en esta entrevista con El Cronista, no dejará su cargo. "Sería un acto totalmente inválido. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez".

Versiones judiciales dicen que mañana (por hoy) será citada a indagatoria. ¿Tiene información sobre si eso ocurrirá?

Bueno, lo vienen anunciando los medios desde hace dos meses. Es más, desde que tiraron esta denuncia anónima por debajo de la puerta de un fiscal, ya al otro día en algún medio empiezan a decir que me van a citar a indagatoria, cuando no había ninguna prueba. Y lo de la combinación indagatoriadecreto lo dijo nada menos que (Joaquín) Morales Solá, lo viene diciendo Clarín, el diputado (Pablo) Tonelli viene alentando la legitimidad de sacarme por decreto, olvidándose completamente de la Constitución. Esas presiones son evidentes y dan a pensar que esta semana puede haber un llamado a indagatoria.

¿Hay presiones sobre Taiano?

Veo las presiones públicas. Los fiscales generalmente recibimos presiones públicas y también privadas. Las privadas las desconozco. Se ve el armado de medios. Y eso lo conocemos todos los fiscales. Lo que lo protege a uno es hacer lo correcto. Nunca he cedido a las presiones ni voy a ceder en este momento. No voy a renunciar.

¿Y si el Presidente firma un decreto para removerla?

Sería un acto totalmente inválido. Si es necesario haría acciones judiciales. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales a que fueran destituidos por decreto.

¿Por qué cree que esto sucede en este momento?

Esto obedece al fracaso de las distintas estrategias. Primero intentaron hacerme renunciar por los medios. Después, la reforma de la Ley del Ministerio Público. Fracasado ese proyecto y no habiendo causales para un juicio político, van por la comisión bicameral, pretendiendo acorralarme por los traslados de fiscales. La Justicia rechazó esa denuncia y dijo claramente que los concursos habían sido realizados de acuerdo a la ley vigente y que los traslados fueron una herramienta de todos los procuradores. Eso fracasa, entonces se les hace necesario agitar esta denuncia.

La causa es por el pago de una comisión en el trámite de compra del edificio de la Procuración.

No había ninguna posibilidad de prever, ni para mi ni para los veinticinco... no dos o tres, ¡veinticinco! funcionarios de distintas áreas que controlaron el trámite, que un pariente de un funcionario de esta Procuración habría cobrado una comisión de tres millones de pesos, que son 176 mil dólares. Hubo absoluta transparencia. Ni ellos ni yo pudimos haber detectado algo que no surgía del expediente, que tampoco podía ser presumido, porque ganó el mejor precio, porque está todo en regla, no hay absolutamente ninguna irregularidad en el trámite. Por eso tal vez la comisión bicameral no quiso que yo fuera. ¿Qué me iban a decir si la Justicia descartó el planteo por el traslado de fiscales y en esta denuncia, con toda la información del expediente, no pudieron los diputados oficialistas hacerme ningún tipo de acusación? Habrá que darle color con una citación a indagatoria, para lo cual se ha ejercido una gran presión sobre el fiscal.

¿Taiano es permeable a esa presión?

Eso veremos... yo puedo comprender la difícil situación que atraviesan fiscales y jueces en este momento. Yo no me siento sola en este hostigamiento al Poder Judicial. Venimos viendo la campaña de difamación a los jueces laborales.

En la discusión del régimen penal para empresas, la oposición frenó un artículo que habilitaba hacer acuerdos de delación sin darle intervención a Usted. Cambiemos dice que usted obstruye causas contra ex funcionarios.

Esa cláusula tenía un nombre: Odebrecht. Ese tema no es ajeno a mi intento de expulsión. Sería tener un procurador para otra vez tener alguna injerencia en casos particulares. El Presidente dice que quiere que se vaya Gils Carbó para poner a un hombre de su confianza. ¿Con qué autonomía investigarían los fiscales desde Correo Argentino hasta Los Sauces, desde Avianca hasta la denuncia de (Alberto) Nisman? No ha habido ni un solo fiscal en mis cinco años de procuradora que haya salido a decir, y vaya si buscaron, que yo le ordené obstruir o torcer una investigación. Hay una fuerte campaña con la lucha contra la corrupción, pero no lo veo acompañado en los actos. El Ministerio Público Fiscal, uno de los principales organismos para investigar la corrupción, tuvo el más grande recorte presupuestario de que se tenga memoria.

¿Cómo impacta ese recorte?

Impacta en la designación de cargos para afrontar las causas. Llega a haber hoy una tragedia como Cromañón y nosotros no tenemos un solo cargo... porque según el Presupuesto me dieron cargos, pero no me dan el financiamiento para cubrirlos. Vengo pidiendo a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Justicia que habilite la financiación de cargos que necesito para que los fiscales puedan investigar los casos de corrupción que tanto dicen que hay que investigar y aún no recibo respuesta.