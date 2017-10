Gil Lavedra confía en que tras las elecciones el Congreso tome la agenda pendiente

"Hay una demanda muy grande (de la sociedad) en la justicia. Y si no hay justicia no hay democracia y no puede haber desarrollo", apuntó el diputado Ricardo Gil Lavedra esta mañana en declaraciones a El Cronista en el marco del 53 coloquio de IDEA que se desarrolla hasta mañana en Mar del Plata.

Ante la pregunta por las críticas que el kirchnerismo viene haciendo por la supuesta utilización política de las causas contra la expresidenta Cristina Kirchner y algunos de sus funcionarios, respondió: "La Justicia tiene que actuar con independencia de todas las cuestiones electorales. Como veo mal que se utilice la justicia por cuestiones políticas, también veo mal que se paralice por cuestiones electorales".

Del Congreso que viene tras los comicios del 22 de octubre, Gil Lavedra apuntó: "Cualquiera sea el resultado electora, el Gobierno va a seguir siendo minoría. Hay una agenda legislativa pendiente que se va a poner en marcha después de las elecciones. Aspiro a que pueda haber una oposición responsable que acompañe esas medidas".