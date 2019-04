Giacomini: "Argentina se dirige a la crisis más grande las últimas décadas"

El economista Diego Giacomini dijo que Argentina "está en una trayectoria de crisis" y volvió a advertir sobre el riesgo de una gran debacle económica, si el Gobierno no cambia el rumbo.

"Argentina está claramente en una trayectoria de crisis", señaló. Y añadió: "Lo que va a seguir es comparable a lo que vivió en 1988, que antecedió a la crisis del '89, y a lo que vivió en 2000, que antecedió a la crisis de 2001. Salvo un milagro, se dirige derechito hacia una crisis que va a ser, en mi opinión, la más grande de las últimas décadas".

Giacomino explicó que "el programa del FMI evitó, circunstancialmente, la hiperinflación y el riesgo de default", pero no solucionó el problema de fondo.

"El plan económico se agotó en cinco meses. Este gobierno no tiene reputación porque nunca cumplió lo prometido", advirtió. "La gente no cree que el dólar va a estar estable, no cree que la inflación va a bajar. Entonces toma decisiones en el presente en función de ses futuro en el cual no cree", aseveró.

Por esas razones, Giacomini afirmó que la gente va a la divista estadounidense y se acelera la inflación.

"Con la misma taza de hoy el dólar era en noviembre $ 7 más barato. Cuando un plan económica se agota, el parche tiene efectos cortitos porque el Gobierno no tiene reputación y el período electoral está todavía muy lejos. No tiene la capacidad de comprar más tiempo", advirtió.