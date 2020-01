Gesto de Alberto Fernández a Kicillof: lo sube al avión en la visita a Israel

Mañana a las 14.05 partirá desde Ezeiza el avión en el que Alberto Fernández viajará con rumbo a Israel. Participará del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo. Será su primer viaje al exterior desde que es Presidente de la Nación y lo hará en un vuelo de línea.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, será una de las presencias destacadas de la comitiva que acompañará al Presidente. La semana pasada se había generado un ruido interno dentro del propio Frente de Todos por las diferencias entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

También serán parte del viaje el canciller Felipe Solá, el designado embajador en Israel Sergio Urribarri, el diputado nacional Eduardo Valdés, el vocero presidencial Juan Pablo Biondi y la primera dama Fabiola Yañez.

Se trata del quinto Foro Mundial del Holocausto, y se espera la presencia de más de cuarenta líderes mundiales. Entre ellos se destacan el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el de Rusia, Vladimir Putin; el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence; y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

También habrá presencia real: estarán el príncipe Carlos de Inglaterra, el rey Felipe de España y el rey William de los Países Bajos. A contramano, no se espera la presencia de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. No está confirmada ninguna reunión bilateral de Fernández con otros mandatarios durante el foro, pero aún no se descarta.

El encuentro es organizado por la Fundación del Foro Mundial del Holocausto en cooperación con Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá, y lleva el título de "Recordando el Holocausto, combatiendo el antisemitismo".

Durante el foro se pronunciarán discursos de varios de los líderes mundiales. Concluirá con una ceremonia conmemorativa, en la que participarán dos sobrevivientes del Holocausto. El jueves, además, Fernández participará de una ceremonia en el museo Yad Vashem, en la ciudad de Jerusalén.

Fernández mantuvo reuniones en Buenos Aires con las autoridades de AMIA y de DAIA, que recibieron de buen agrado que el primer viaje oficial sea con motivo del foro mundial del Holocausto.

El regreso será el viernes y llegará a Buenos Aires el próximo sábado por la mañana. Por este viaje se postergó la primera reunión del gabinete nacional, que estaba previsto que se realice el próximo viernes en la ciudad de Mar del Plata. La semana que viene Fernández tendrá su segundo viaje oficial. Viajará a Roma y se reunirá con el Papa Francisco el próximo viernes 31.