Gerardo Martínez: “No hay oferta de trabajo porque no hay sistema financiero”

El titular de la Uocra, Gerardo Martínez alertó hoy que el estancamiento en la creación de empleo es un efecto de que “no hay sistema financiero en la Argentina”, lo que conlleva que no existan créditos para los empresarios ni para los que quieran tener una vivienda. Y enfatizó que no se trata de una crítica “política ni de campaña”, sino que hace referencia a que “los bancos ganan mucho dinero y lo transfieren a Letes”.

Martínez y Héctor Morcillo, secretario General del STIA de Córdoba, participaron hoy del 11° Foro de Recursos Humanos organizado por El Cronista y Apertura, y en ese marco coincidieron sobre la importancia del diálogo tripartito para salir de la crítica situación económica y detectaron cuáles son los problemas más urgentes y cuáles son estructurales en la economía argentina.

El líder de la Uocra analizó que actualmente la Argentina cubre solamente el 70% de la demanda de trabajo con mercado interno. “Entonces, un 30% de las personas no tienen posibilidades. Son ni-ni-ni que terminan asociados a la droga y la delincuencia”, agregó Martínez, también miembro de la conducción de la CGT.

Por eso consideró que la discusión es si realmente queremos insertarnos en el mundo. “Yo quiero que seamos un país exportador. Pero para eso tenemos que cambiar las empresas, comercios, sindicatos y ganar mercados. Si no, no podemos resolver los problemas”, consideró. También agregó que son necesarias “políticas de Estado, que se articulen con amplitud, para generar una matriz para atender a la demanda”.

En este sentido, Martínez lamentó que hayamos “caído en el FMI”, y dijo que “sabemos lo que es el Fondo. Tienen medidas macro y monetarias de ajuste pero sin crecimiento”. Sostuvo igualmente que la discusión excede a la actual administración, por lo que “el diálogo social es fundamental para salir de esta situación que estamos padeciendo”. "Pero todos tenemos que poner algo", reclamó el dirigente sindical.

Morcillo, por su parte, cerró ayer la negociación de su gremio, y contó que los trabajadores en asamblea no recibieron de buen ánimo el arreglo, aunque fue lo mejor que hayan podido negociar. “Estamos corriendo por detrás de la inflación por lo menos desde 2015. Y el grueso de las empresas está muy complicada en volumen de ventas por la recesión”.

Héctor Morcillo, del gremio de la Alimentación

Por otro lado, contó que en el último año perdieron unos 10.000 puestos de trabajo, lo que constituye el 10% de los afiliados. Y la paritaria, incluso después de la recomposición, tuvo una pérdida de 15% contra la inflación. “Es mentira que los salarios causan inflación, estamos corriendo desde atrás”, explicó.

En este sentido, coincidió con Martínez en el problema financiero, ya que sostuvo que “el mayor problema de las empresas no son los salarios, sino el financiamiento. No pueden ni canjear un cheque porque sería regalarlo. Los que quieren producir no saben cuánto van a vender, a qué costo, ni cuándo van a cobrar”.

Finalmente, consultado sobre la necesidad de generar acuerdos, Morcillo sostuvo que desde hace tiempo están perdiendo, ya que “hemos perdido la mitad de nuestro salario en dólares y el poder adquisitivo cayó. ¿Qué más vamos a poner? ¿Precarizar el empleo?”.