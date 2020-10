Georgieva y un guiño a Guzmán: "No venimos a la Argentina a pedir ajustar más el gasto"

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, resaltó que la misión que trabajará esta semana en la Argentina tendrá como propósito "escuchar a las autoridades argentinas" y rechazó que el organismo exija de forma directa una reducción del gasto público para achicar el rojo en las cuentas públicas.

"Venimos a la Argentina ante todo para escuchar a las autoridades, para escuchar al pueblo argentino. Hemos tenido muy claro en esta crisis que es importante brindar apoyo a las empresas y, lo que es más importante, a los trabajadores. Así que no venimos con la idea de 'bueno, veamos cómo podemos ajustar aún más el gasto en estos tiempos'", señaló en una entrevista con CNN.

Las declaraciones de Georgieva significan un importante respaldo a la postura del ministro de Economía, Martín Guzmán, que había señalado que bajar el gasto público no es a lo que apunta el Gobierno para apaciguar la crisis económica que se profundizó en los últimos meses con la parálisis de la economía.

"El ministro Guzmán dijo que el gobierno no necesitará realizar ajustes fiscales en el corto plazo. Como saben, ahora mismo no hay suficientes recursos en Argentina, los dólares son escasos. Ha pasado un año o un año que no recibe fondos del FMI y las opciones son muy limitadas para emitir más pesos e impactar en la inflación", dijo Georgieva.

Y agregó: "Esperamos ayudar a Argentina a definir unos objetivos de crecimiento a mediano plazo. Ver cuáles son los obstáculos al crecimiento. Y también para que la economía salga más fuerte para que pueda cumplir con las expectativas del pueblo argentino."

La misión constituida por la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozak, y el jefe de la Misión para Argentina, Luis Cubeddu, llega para reunirse con funcionarios del Gobierno, dirigentes opositores y referentes de los sectores sindical y empresario.

Desde el Fondo avisaron que la agenda constará de encuentros informales para obtener un "mayor entendimiento" de la coyuntura económica argentina y de las últimas medidas del Banco Central (BCRA) en materia cambiaria que aportaron incertidumbre en el mercado.

Se espera que la etapa más intensa de las negociaciones comience en noviembre y se llegue a un acuerdo cerca del primer trimestre, antes de abril. "Estamos en una etapa muy temprana. Esta es nuestra primera visita. Por supuesto, Argentina es miembro del FMI y, como todos los miembros, estamos ahí para usted, para la gente de todos nuestros países, estamos para la gente de Argentina", señaló Georgieva.

El plan oficial del gobierno argentino que figura en el proyecto de ley de Presupuesto 2021 es postergar los pagos de principal hasta 2024, mientras que los intereses a pagar el año que viene, por u$s 3735 millones, se abonarían con desembolsos de otros organismos multilaterales.