Gendarmería confirmó que los prófugos del triple crimen balearon a dos de sus efectivos en Santa Fe

La Gendarmería confirmó hace minutos que los prófugos del triple crimen de General Rodríguez fueron los autores de los disparos que hirieron a dos efectivos de esa fuerza distintos tiroteos registrados en rutas de la provincia de Santa Fe.

Los prófugos escapaban en una camioneta, y se desplegó un impresionante operativo de seguridad para atraparlos, por ahora sin resultados.

El intendente del municipio santafesino de San Carlos Centro, Jorge Placenzotti, aseguró hoy que uno de los gendarmes heridos ‘habría reconocido a los tres ocupantes del vehículo‘ que lo atacaron ‘como los prófugos‘ del triple crimen, Víctor Schillaci y los hermanos Martín y Cristian Lanatta, que se escaparon de la cárcel de General Alvear hace once días.



Además, precisó que los agresores se trasladaban en una camioneta Volkswagen Amarok, de color blanco, cuando se tirotearon con agentes de la fuerza federal en la ruta provincial 6, entre las localidades de San Carlos Sur y Gessler.



Uno de los gendarmes, de 44 años, fue internado en el Hospital Pedro Suchón de San Carlos Centro con ‘una herida en el brazo‘ -aparentamente de un fusil Fal- y está ‘fuera de peligro‘, dijo a DyN el médico Benjamín Zorrilla, director del centro médico.



El otro efectivo identificado como Walter Aguirre, de 31 años, oriundo de Buenos Aires, fue trasladado directamente al hospital Cullen de Santa Fe con disparos en el abdomen y en la pierna izquierda, según precisaron fuentes de ese centro asistencial.



Tras el ataque, se desplegó un importante operativo de seguridad -por tierra y por aire- para dar con los tres atacantes en las zonas de San Carlos, Coronda y Gálvez.



El intendente de la localidad santafesina de San Agustín, Emiliano Mónaco, pidió esta mañana a los vecinos del pueblo que ‘se metan adentro de sus casas y no salgan‘ debido al operativo desplegado.



El fiscal federal Jorge Di Lello afirmó hoy que ‘hay elementos que hacen sospechar‘ que los tres prófugos del triple crimen de General Rodríguez tienen un ‘soporte‘ de una ‘organización criminal‘ de la provincia de Santa Fe para poder mantenerse en libertad.

Hasta las 13, no habían hablado de este operativo ni la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que esta mañana encabezó un acto de la puesta en funciones de la nueva cúpula de la Gendarmería del que se tuvo que retirar anticipadamente, ni de su par bonaerense, Cristian Ritondo.



El 31 de diciembre pasado, ocurrió un hecho similar donde fueron heridos de bala dos gendarmes en una ruta próxima a la localidad bonaerense de Ranchos y el ministro de Seguridad bonaerense dijo que los atacantes eran los prófugos del triple crimen



En las horas siguientes se indicó que estaban cercados, pero los acusados siguen evadidos de la justicia desde que se escaparon de la cárcel de General Alvear once días atrás.