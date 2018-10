Gastarán más de $ 200 millones en la remodelación de la Casa Rosada en 2019

Mientras los gobernadores temen la parálisis de la obra pública en pleno año electoral, con una administración de Mauricio Macri que se excusa en un mix entre la “turbulencia” económica y la causa de los “Cuadernos K”, hay al menos una remodelación que no está en duda para el año que viene: la de la Casa Rosada.

En el proyecto de Presupuesto 2019 figura la “Etapa XIII” para terminar de modernizar la sede gubernamental por $ 191.666.210. Al tipo de cambio de hoy, son más de u$s 5 millones. También hay otro apartado, bajo la nomenclatura “Etapa XIII” por $ 6.487.589. Y en el renglón siguiente figura la “Puesta en valor de los Vitrales de Casa De Gobierno”por $ 20.885.107.

Y no sólo eso: aparece otra remodelación para la residencia presidencial de Olivos, cotizada en $ 43.471.962. Fuentes oficiales explicaron que se trata de una idea para construir una dársena interna en la quinta, para evitar el aglomeramiento de de vehículos que esperan ingresar en la calle, lo que causa demoras en el tráfico y reclamos de vecinos. No obstante, a diferencia de las obras en Balcarce 50, esta sí “va a estar sujeta a la coyuntura porque no es prioritaria en este contexto”, según argumentaron.

En febrero del año pasado, bautizado como “Casa Rosada del Siglo XXI”, el secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, presentó el master plan con las tres etapas para remodelar la histórica sede oficial. Su costo inicial previsto era de $ 285 millones.

Según detallaron desde Presidencia, la primera etapa de recuperación del sector segundo piso (unos 1800 metros cuadrados) duró aproximadamente un año y ya está operativa con nuevas oficinas, salas de reuniones, circulaciones y áreas técnicas. La constructora Adanti Solazzi resultó la adjudicataria al ofertar $ 45 millones.

La segunda etapa está aún en marcha, sobre una superficie de 4370 metros cuadrados con, según informó la agencia oficial Télam, un presupuesto de $ 180 millones, para“remodelar el primer subsuelo, implementar nuevos núcleos de sanitarios y ascensores”. Y desde la Rosada enumeraron trabajos como la instalación de tres escaleras de incendio, una batería nueva de ascensores y remplazar las instalaciones de aires acondicionados y eléctricas, adecuadas a la normativa.

La tercera etapa, que se proyecta terminar el año que viene, implica remodelar la terraza para que sea accesible al personal. Ya se realizaron trabajos en la azotea. El propio Macri mostró en sus redes sociales la huerta agroecológica, que aporta las verduras para la cocina de la Rosada.

Y además, como la Ciudad de Buenos Aires remodeló el helipuerto presidencial que está pegado a la Casa de Gobierno (la empresa KIR Srl lo construyó por $ 16,9 millones como parte del proyecto del Parque del Bajo), se pintaron de celeste y blanco, con el logotipo de “Marca País”, los 592 metros cuadrados de la terraza donde estaba la “H” desde la que Fernando De la Rúa abandonó el poder en 2001.

A fines de junio, el Gobierno esperaba que fuera visible en aplicaciones cartográficas online como un mensaje de promoción para el extranjero. Sin embargo, en Google Maps y en Apple Maps, al día de hoy, todavía se ve la “H” del improvisado helipuerto que despidió al último presidente radical.