Gas licuado: llegó a Escobar la primera operación entre YPF y la ex Enarsa

La primera venta intraestatal de Gas Natural Licuado (GNL o LNG, por sus siglas en inglés) llegó este fin de semana al puerto de Belén de Escobar, en Buenos Aires, luego de que la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa) le comprara el cargamento a YPF, que tiene el 51% de sus acciones en manos del Estado Nacional.

Fue la primera vez que se realizó una operación de compra-venta entre dos jugadores públicos, en un intercambio que estaba previsto cuando en 2018 se decidió que YPF contratara la barcaza licuefactora Tango FLNG a la compañía belga Exmar.

La barcaza licuefactora atracó en el puerto de Bahía Blanca a inicios de 2019 y suplantó al regasificador Examplar, de la firma estadounidense Excelerate Energy, que había llegado al sur bonaerense en 2008, en medio de la caída de la producción de gas natural en Argentina.

Aunque algunos medios informaron que el cargamento de 87.036 metros cúbicos de gas licuado o su equivalente de 52,2 millones de metros cúbicos (MMm3) zarpó el martes 24 de marzo del puerto Ingeniero White hacia España con la quinta exportación de gas licuado de YPF, el barco Methane Kari Elin, con bandera de Bermuda, atracó en Escobar el sábado 4 de abril en Escobar, tras unos días de navegar frente a las costas uruguayas, por malas condiciones meteorológicas.

Allí, el buque metanero descargó el gas licuado sobre la barcaza Expediente, también de Excelerate Energy, y partió el domingo 5, según corroboró El Cronista en base a los datos del sitio web Marine Traffic.

"Macri e Iguacel vendieron una película que no terminó siendo. No sé los números que hicieron para poner esa barcaza. No sé si incluso están a pérdida porque hay excedentes por todos lados"

"Si hubiera sido al revés hubiera habido denuncias penales por todos lados, no sé si alguien está estudiando esto"

"Todo esto arrancó cuando el gas estaba licuado para exportar. Esto se discutió en la primera Mesa de Combustibles que hicimos en enero y ahí se discutieron las primeras compras de gas licuado"

Para YPF fue una exportación normal y para IEASA una importación normal.