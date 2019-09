Gas: las petroleras perderían u$s 307 millones por atraso de tarifas

La devaluación posterior a las elecciones PASO dinamitó, una vez más, la frágil estabilidad que había alcanzado el sector energético en cuanto a las tarifas.

Con el dólar rondando los $ 45, el Gobierno había prometido postergar los ajustes hasta 2020, y las empresas empezarían a recuperar la inflación acumulada.

Un informe de Economía y Energía, la consultora que dirige Nicolás Arceo (ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF hasta 2015) muestra que las productoras de gas perderán unos u$s 307 millones por la reciente devaluación, ya que como las tarifas que pagan los usuarios a las distribuidoras están pesificadas desde abril a un tipo de cambio de $ 41 por dólar, estas empresas no tienen cómo saldar la deuda por el gas natural entregado por las petroleras y se acumulan diferencias.

El jueves pasado, en una presentación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Arceo detalló: "De no producirse aumentos tarifarios y suponiendo un tipo de cambio de $ 65 en diciembre, el precio del gas residencial se vería reducido un 35% con relación al vigente en julio".

Y agregó que "suponiendo que el precio a los otros segmentos se mantenga estable, significaría una pérdida para los productores de u$s 307 millones" en los últimos cinco meses de 2019.

De esta manera, el precio mayorista del gas pasaría de los u$s 4,40 en julio hasta los u$s 2,90 en diciembre.

Para Arceo -que compartió militancia con el ex ministro de Economía y actual candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof-, el "nuevo contexto" es de "depreciación del tipo de cambio y creciente inflación" y, con esto, "el margen para el aumento del precio del gas en el próximo ajuste será muy acotado".

Su cálculo es que, de regir un esquema de libertad absoluta y ajuste de acuerdo a lo establecido en la Revisión Tarifaria Integral (RTI), las tarifas de gas deberían aumentar un 66% con el dólar a $ 65.

Las pérdidas estimadas y los aumentos correspondientes varían de acuerdo al tipo de cambio previsto.

Por el atraso tarifario, la semana pasada la Secretaría de Energía autorizó a las transportistas y distribuidoras de gas a postergar inversiones para compensar en la misma medida la merma de sus ingresos.

En las próximas tres semanas, las empresas deberán presentar planes de adecuación ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).