Gas: en clave electoral, cobrarán en verano 20% de la factura del invierno

El Gobierno nacional entró en modo campaña y comenzó a tomar medidas para morigerar el peso del ajuste.

Ayer, de manera intempestiva, la administración nacional anunció que volverá a implementar el sistema por el cual ofrece un descuento en la tarifa de gas residencial en el invierno cuando se produce los picos de consumo y que prorratea para los meses más cálidos en donde el consumo del combustible se reduce en los hogares.

"Entre mayo y septiembre la factura de gas tendrá un descuento del 20 por ciento. La diferencia se cobrará luego, en los meses de verano, a partir de diciembre, cuando el consumo es menor. De esta manera podremos dar previsibilidad a las familias sobre sus gastos mensuales. Los intereses por este diferimiento en el cobro quedarán a cargo del Estado nacional", comunicó el Ministerio de Hacienda.

Fuentes del entorno del Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, explicaron a El Cronista que este descuento de 20% se aplicará "sobre la tarifa nueva que resulte del aumento que se definirá a finales de marzo y se comunicará y comenzará a aplicarse el 1° de abril". Frente a la consulta de cuánto sería el aumento en la factura y cuál sería el costo fiscal de absorber el diferimiento del pago la respuesta desde el equipo de Lopetegui y del ministro Nicolás Dujovne -ambos en Houston, Estados Unidos- fue que "aún no está definido y no sabemos cuánto costará la medida".

El pedido de las empresas en las audiencias púbicas fue que el ajuste que comenzará a aplicarse en abril -el otro está programado para octubre- implique una suba de 35 por ciento. En ese momento el dólar cotizaba $ 39 y en fuentes oficiales señalaban que la suba "no llegará al 30%, estará alrededor del 28 por ciento". Para cerrar el nuevo precio que se pagará por el fluído el Ejecutivo tomará la cotización de la primera quincena de marzo que arrancó con un dólar a $ 39,8 y ayer cerró a $ 42,30, más el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM).

Sorpresa y media

La medida de alivio para los consumidores, que fue utilizada en años anteriores, tomó por sorpresa a las nueve distribuidoras que operan en el país. "No nos comunicaron nada", señalaron a este diario desde una de las compañías. "No es algo simple de implementar, somos nueve distribuidoras y cada una tiene características diferentes. Nosotros estamos a la espera que el Enargas defina el cuadro tarifario para poder saber cuánto vamos a cobrar y cómo lo vamos a hacer", agregó la misma fuente.

La decisión de prorratear una parte de la factura tiene como objetivo el de disminuir la presión del ajuste de la tarifa y, de cara a las elecciones, dar señales de alivio en los bolsillos. Esta medida de prorratear el 20% del total de la boleta buscan que "empalme" con los salarios nuevos consecuencias de las paritarias que comienzan en marzo.

Por otro lado, también apunta a calmar las aguas en la coalición de gobierno. En especial con la Unión Cívica Radical (UCR). Aún está fresco el recuerdo de cómo el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, junto a Elisa Carrió, a mediados de 2018, hicieron punta en el reclamo para que el Gobierno defina aumentos de tarifas más escalonados. En ese momento en el entorno del presidente Mauricio Macri aseguraban que era preferible la crítica propia que la de los opositores. Ahora, la Casa Rosada recibió hace poco más de una semana un nuevo pedido de sus socios políticos para que frene los aumentos.

La convención radical que se desarrolló en Catamarca a finales de febrero había tenido como resultado un pedido expreso de freno de las subas tarifarias que fue mal recibido en la Casa Rosada. Desde Balcarce 50 no dudaron en descartarlo. Al punto que, desde España, donde estuvo de gira, la vicepresidente Gabriela Michetti señaló que no creía que el Presidente habilitara una revisión tarifaria, y enfatizó: "No haremos populismo por estar en un año electoral". Seis días más tarde, la Mesa Nacional de Cambiemos emitió un comunicado señalando el cambio de rumbo y la vuelta del programa de prorrateo de tarifa y, además, haciéndose cargo de los intereses.

Este último dato no es menor teniendo en cuenta las aspiraciones, y el compromiso, de alcanzar este año un déficit cero. A diferencia de los años anteriores en donde se aplicó una medida similar para escalonar los aumentos, en 2019 el Gobierno nacional decidió que se hará cargo de los intereses de pagar ese 20% que en diciembre, por lo que daría a entender en que confía en el rumbo fiscal como para financiar ese aplazamiento.

En 2018, cuando Juan José Aranguren todavía era funcionario público y Energía era un ministerio, se había aplicado una medida similar. Se había habilitado la posibilidad de diferir hasta el 25% del total de la factura para los meses de verano asumiendo el costo financiero de ese cambio.