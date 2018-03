Gas: delinean campaña de ahorro apuntada a usuarios

En medio de un inminente anuncio de una suba de tarifas para el gas, funcionarios del Ministerio de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, se reunieron el lunes con las empresas de la industria para delinear una estrategia comunicacional que apunte al uso racional de este servicio por parte de los usuarios.

Según pudo saber El Cronista de fuentes del sector, así como hizo el Gobierno junto a las compañías eléctricas cuando anunciaron los aumentos de luz en febrero, ahora se busca armar una campaña con las gasíferas para concientizar a los clientes sobre el ahorro de cara al invierno y en medio de una escasa oferta para abastecer la demanda.

"Nos juntamos para hablar de las formas en que inculcaremos en la gente un uso racional del gas, por ejemplo: llevar las calderas a 18 grados (hoy generalmente centralizadas en 23), bajar el termostato de los aparatos en lugar de abrir ventanas cuando la calefacción está muy alta, apagar las estufas si no se está presente en las viviendas o colocar los artefactos en piloto automático; medidas con las que según estudios se puede ahorrar hasta un 10% del consumo", comentó una fuente.

En la reunión, sin embargo, no se habló de porcentajes de aumentos ni de fecha de anuncio. Pero distribuidoras, transportistas y productoras esperan que sea inminente: este viernes o el lunes 4. Lo que ya está comunicado es que como ocurre ahora en el sector eléctrico, la factura de cobro tendrá una lectura bimestral pero con dos talones que habilitan al cliente a pagar en forma mensual y de esta manera, amortizar el impacto del incremento, que se especula será gradual. Ayer, la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, adelantó que "el tarifazo del servicio de gas será cercano al 200%".

Como antesala a la suba del servicio a residenciales, se ajustará el precio en el mercado mayorista y se fijará un nuevo valor del gas que cobran las operadoras en boca de pozo, que pasaría de los actuales u$s 3 a u$s 5 promedio por millón de BTU. Este anuncio también se espera para los próximos días, que como adelantó este diario, Aranguren había garantizado al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, hace unas semanas.