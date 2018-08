Garrido no cree en arrepentidos

El ex diputado nacional y ex fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, se refirió ayer a la causa de los cuadernos K y se pronunció con cuestionamientos hacia el empresariado que está involucrado en el expediente judicial. "Los empresarios no están arrepentidos. Ellos están mejorando su situación. No creo que estén arrepentidos de nada o en todo caso deberán hablar con su psicólogo o con su sacerdote", aseguró Garrido.

En diálogo con la radio FM Millenium, Garrido sostuvo que "toda esta explicación que están dando los empresarios de que ellos estaban presionados y por lo tanto tuvieron que pagar es la típica excusa del coimero" y que "estos son cohechos, no es asociación ilícita, pagan coimas para ganar negocios, la asociación ilícita me parece que va a ser más difícil probar".

"Es más difícil que involucres a los empresarios en la figura de la asociación ilícita porque ellos están pagando esporádicamente para la obtención de determinados contratos, no están de acuerdo en conformar una organización permanente con los funcionarios para delinquir", detalló el ex fiscal nacional, sobre los arrepentidos del caso.