Garavano vinculó la protesta en Devoto con secuelas del "Vatayón Militante"

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, vinculó esta mañana la protesta de presos en la cárcel de Devoto con "Vatayón Militante", la agrupación política surgida durante el kirchnerismo al interior del Sistema Penitenciario Federal y con estrecho vínculo con La Cámpora.

A pocas horas de que el Senado comience a debatir el proyecto para limitar las salidas anticipadas de presos condenados por homicidios o delitos sexuales, se desató en la cárcel de Devoto una huelga de hambre promovida por un grupo de presidiarios.

En diálogo con radio La Red, Garavano calificó de "insólita" la protesta y agregó: "Yo creo que no existe en ningún otro lugar del mundo una situación como esta. No es ni un motín ni una toma. Es una protesta de determinados detenidos, generalmente ligados al CUD, que es un centro universitario que funciona en Devoto". El CUD (Centro Universitario Devoto) es un anexo de la UBA emplazado en la ex Unidad 2 de Villa Devoto y que tiene presencia en las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz.

"Nosotros vinculamos la protesta a un sector que tiene que ver con este centro universitario en términos de generar cierta agitación", acusó el ministro, y calificó al CUD como "un lugar que se presta a distintas interpretaciones políticas y actividades más que nada ideológicas".

Según el ministro, la protesta forma parte de una "agitación política" orquestada por las "secuelas del Vatayón Militante"."Yo entiendo que son las secuelas de esa actividad que se ejerció durante varios años en el sistema penitenciario federal", sostuvo.

Por último, remarcó que la protesta de los presos de Devoto es "insólita" también porque, como todas las leyes nuevas, no cuentan para delincuentes ya condenados. Ninguna ley se puede aplicar Garavano vinculó retroactivamente", remarcó.