Garavano dice que no hay "mayores garantías" si la causa cambia de fuero

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró ayer que no cree que haya "mayores garantías" en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman si pasa al fuero federal. "Es muy difícil. Es un tema que hace a las competencias de los distintos fueros y al enfoque de la jueza (Fabiana) Palmaghini. Hoy tenemos una Justicia que goza de poca confianza en la comunidad", sostuvo, y subrayó que "la Argentina adolece de serios problemas en la investigación criminal". Consultado en Radio La Red sobre el fallecimiento del ex titular de la Unidad Especial AMIA, Garavano señaló que "si no se puede verificar un suicidio, la hipótesis que subyace es la del homicidio". Finalmente, lamentó la demora en el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte del ex fiscal, ocurrida el 18 de enero de 2015 en su departamento de las torres Le Parc de Puerto Madero. "En los próximos meses la Justicia debiera dar un veredicto en relación, al menos, a las circunstancias del hecho", indicó.