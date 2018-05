Garavano anticipó un decreto para conocer el patrimonio de los jueces

El ministro de Justicia Germán Garavano fue el único funcionario que hizo declaraciones durante el fin de semana largo. Y, en parte, su presencia tiene que ver con la búsqueda del Gobierno por desactivar los conflictos que trajo aparejados la economía en las últimas semanas. En un intento de llevar la discusión hacia otro lado, Garavano tomó la posta y planteó que "esta semana va a salir un decreto para conocer en detalle el patrimonio de los jueces".

Las declaraciones del ministro se produjeron en el programa Toma y Daca, por Radio Cooperativa, y se dieron apenas cinco días después de que Garavano, con el jefe de Gabinete Marcos Peña, visitaran a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Entre ambos poderes consensuaron avanzar en reformas de la Justicia. Y uno de los pedidos que bajó siempre el presidente Mauricio Macri al sector fue que se hagan públicos los datos patrimoniales de los jueces.

Un eventual decreto se daría en medio de la discusión por la constitucionalidad de los aumentos en las tarifas de gas, en la que podría interceder la Corte luego de la feria judicial, cuando el alto tribunal defina en qué fuero y qué juzgado debe tramitarse el caso central, iniciado por una denuncia del Cepis.

Garavano también habló de la necesidad de reducir el déficit y planteó algunos lineamientos del Gobierno. El ministro dijo que el Ejecutivo "tiene muy enfocados los recursos en el gasto social y eso no se va a tocar". Además comprometió "todo el esfuerzo que haya que hacer" para que el Ejecutivo disponga de los recursos para seguir ayudando "a los que menos tienen y a los que más lo necesitan".

Sobre el achicamiento de gastos, detalló que en Justicia "ya hubo un recorte del 25% en los cargos políticos". Y se declaró dispuesto a hacer "todo el esfuerzo que haya que hacer tratando de ayudar a los que menos tienen y más lo necesitan".

Garavano consideró que "el Gobierno va a hacer el esfuerzo para que el país entre en la senda del crecimiento", para lo que hace falta, explicó, el compromiso de "todos los niveles: municipal, provincial y nacional".

En lo relativo a lo judicial, el ministro mencionó que se llevó adelante "la transferencia de fondos a las provincias luego de fallo de la Corte Suprema de Justicia, que hoy les permite avanzar hacia un superávit con cifra récord de recursos transferidos desde la Nación".

Además, en medio de trascendidos que suponen la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interior, Garavano se diferenció. "Las Fuerzas Armadas tienen que seguir en la actividad logística de apoyo a las fuerzas de seguridad. Cada uno tiene su rol, y son distintos. El rol de las fuerzas de seguridad es mucho más específico y acorde, y salvo que sea una excepcionalidad, no creo que sea la mejor herramienta", explicó el funcionario, que negó que se estudie esa iniciativa en Casa Rosada. "No he visto, ni me he enterado, sobre ninguna discusión interna", sostuvo el ministro.

Garavano también hizo mención al debate sobre el aborto. Se pronunció más "por la despenalización que por la legalización", como prevé la ley en debate en el Congreso, y agregó que "hay que tratar de que el derecho penal tenga cada vez menos que ver con el aborto.