Ganancias: el mínimo sube 160%, 180 mil trabajadores ya no pagarán y el costo fiscal es $49 mil millones

El director de la AFIP, Alberto Abad, dio detalles sobre los alcances del decreto por el que se producirán modificaciones en el impuesto a las ganancias, que según el organismo recaudador alcanza hoy a 1.300.000 contribuyentes.



Abad aseguró que la aplicación de la suba del mínimo no imponible es ‘automática”. “Una vez que salga el decreto es aplicable”, resaltó en conferencia de prensa. Confirmó, además, que las devoluciones serán retroactivas al 1 de enero y que se efectuarán con el salario de marzo. Según Abad, el mínimo se eleva, con estas medidas, un 160%. Esto porque –según Abad- el piso pasó de 124.761 a 325.000 pesos anuales.



El funcionario, señaló, además, que 180.000 contribuyentes dejarán de pagar el tributo, tras las modificaciones. El costo fiscal de los cambios será de 49.000 millones de pesos.



El funcionario sostuvo, además, que los cambios en las escalas estarán contenidos en el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso, aunque no precisó fechas, ni del tratamiento ni de cuándo se producirá el impacto de esos cambios en las escalas en los salarios de los que pagan Ganancias.

“Queda claro que las escalas deben ser revisadas”, dijo Abad, a la vez que agregó que “ocho años de inflación destruyen cualquier impuesto”.

En la conferencia también se brindaron detalles sobre el impacto de la medida en el salario de bolsillo de los trabajadores. Aquellos que son casados y con dos hijos el beneficio en el bolsillo será a partir de enero pasado de entre 6 y 22 por ciento, de acuerdo a la remuneración que cada uno percibe.



Tal como surge de los ejemplos dados a conocer por el Gobierno al término de la conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri, un empleado con un salario mensual de 24.000 pesos se verá beneficiado con un aumento de su salario neto de 21.685 pesos anuales, o sea a los sueldos de hoy con unos 1.668 pesos por cada uno de sus trece ingresos.



En el otro extremo, para aquel que tenga un salario de 150.000 pesos al mes, la suba del mínimo no imponible le representará un alza en sus ingresos de bolsillo de 70.084 pesos anuales ($5.391 por cada uno de los trece sueldos).



A los efectos de ejemplificar, el cuadro oficial consiente que, con estos cambios en los mínimos, la ‘tasa máxima marginal‘ (escala) seguirá vigente en el orden de 35 por ciento para los sueldos brutos superiores de 45.000 pesos, mientras que hoy arranca a partir de los 32.000 pesos.



Los siguientes son algunos ejemplos del aumento de los ingresos de bolsillo para los trabajadores casados con dos hijos, en todos los casos a partir de considerar su remuneración bruta mensual (RBM):

* $15.000: en la actualidad, tiene una remuneración neta de aportes (RNA) de 161.850 pesos anuales (trece sueldos menos descuentos por jubilación, obra social y PAMI). Como no está alcanzado por el impuesto, su situación continúa sin cambios.

* $24.000: Hoy tiene una RNA de 258.960 pesos anuales y paga Ganancias por 21.685 pesos, con lo que le queda un salario de bolsillo de 237.275 pesos anuales. Con la suba del mínimo no imponible, deja de tener descuentos por Ganancias y así su salario de bolsillo subirá 21.685 pesos al año (9%)

* $36.000: Hoy tiene una RNA de 388.440 pesos y descuentos por Ganancias de 78.787 pesos, con lo que su ingreso anual de bolsillo es de 309.653 pesos. Con los cambios, el pago de Ganancias será de 12.029 pesos y el salario de bolsillo anual quedará en 376.411 pesos. La suba es en este caso será de 66.758 pesos anuales (22%).

* $45.000: Hoy tiene una RNA de 485.550 pesos y descuentos por Ganancias de 112.776 pesos, con un ingreso de bolsillo de 372.774 pesos. Con la suba del mínimo no imponible, el descuento será de 42.693 pesos y el salario de bolsillo de 442.858 pesos. El aumento del salario de bolsillo será de 43.092 pesos al año (19%).