Ganadores y perdedores del Presupuesto 2018: cuánto se ejecutó

Con el cierre de 2018, los datos sobre la ejecución presupuestaria dejan algunas pistas respecto de cómo variaron las prioridades del Gobierno nacional a lo largo del año. En forma sintética: las partidas que registraron las mayores ampliaciones presupuestarias fueron al pago de intereses de la deuda y la cobertura de subsidios económicos; mientras que el Ministerio de Salud (ahora degradado a Secretaría) registró el recorte más grande (-3000 millones de pesos).

Según un detallado informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que se puede leer completo al finald e esta nota, la explicación de las ampliaciones a las partidas presupuestarias están vinculadas principalmente con el impacto de la devaluación, ya la deuda y los combustibles son gastos relacionados con la evolución de la cotización del dólar.

Ampliaciones: servicios de la deuda y subsidios económicos

Durante 2018, y al ritmo de la devaluación y la inflación, las partidas aprobadas por el Congreso se ampliaron $ 583.099 millones de pesos, un 20,3% por encima de lo calculado inicialmente para el año pasado por el Poder Ejecutivo.

Esa ampliación del 20%, señala el CEPA, estuvo por debajo de la inflación promedio de 33,8% del año pasado, por lo que el monto total de lo ejecutado en 2018 registró una caída en términos reales. En criollo: el presupuesto se achicó respecto de 2017.

Al poner la lupa sobre cómo estos 583.099 millones de pesos se distribuyeron, tres ítems se llavan el 73% del total de esas ampliaciones presupuestarias: Servicios de la Deuda Pública se incrementó en $204.297 millones (50,3% más de lo aprobado por el Congreso); Obligaciones del Tesoro aumentó $112.873 millones (con un crecimiento de 108%) y el Ministerio de Trabajo creció $106.612 millones (con una suba de 8% respecto de lo planificado).

El motivo por el cual la administración nacional debió hacer estas ampliaciones presupuestarias depende de cada ítem en particular.

En el caso de la deuda, el CEPA señaló que la devaluación incrementó "la necesidad de pesos para cubrir servicios de deuda en otras monedas".

El caso de las Obligaciones del Tesoro no es tan directo, porque es necesario analizar la composición del gasto. De allí surge que la mayor parte de la ampliación presupuestaria se debió a tres programas, uno asociado a los subsidios energéticos y otro a las transferencia de fondos a provincias y municipios. En lo referido a los subsidios energéticos, la ampliación está relacionada con la devaluación y también con "las variaciones del precio internacional de los combustibles".

El aumento del monto original previsto para el Ministerio de Trabajo, en tanto, está explicado porque esa dependencia incluye el presupuesto de ANSES, que justifica el 100% de las ampliaciones.

Salud, el área más perjudicada por los recortes

Al contrario de las partidas que contaban con un crédito inicial y luego el Poder Ejecutivo les asignó dinero extra, el gran perdedor del año fue el ahora ex Ministerio de Salud, ya que en la reasignación de partidas perdió el 6% de lo que había obtenido inicialmente.

Al salir del Congreso, lo aprobado por las cámaras había llegado a $ 56.486 millones de pesos, pero a raíz de las modificaciones se le quitaron 3430 millones durante 2018.

Si además se cruza este recorte con lo efectivamente gastado por el Poder Ejecutivo durante el año pasado (48.031 millones de pesos), se dejaron de usar $ 8455 millones de pesos en las políticas públicas que protegen la salud de la población.

El Congreso aprueba, el Ejecutivo asigna y ejecuta

Todos los años, la administración nacional envía al Congreso un proyecto de ley de Presupuesto, que contiene un pormenorizado detalle de cómo piensa utilizar el dinero el Estado durante el año siguiente. Esto permite analizar cuáles son las prioridades y los planes de un Gobierno. Es por esto que a este proyecto suele llamarse "ley de leyes".

Al igual que el resto de los proyectos legislativos, para ser ley tiene que ser aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores. Esto requiere negociaciones políticas entre el oficialismo y las fuerzas de la oposición, cuyos legisladores además provienen de diferentes puntos del país y reclaman también la federalización en el gasto del Estado nacional. Estos montos aprobados por el Congreso tienen el nombre técnico de "crédito inicial".

Una vez que el Congreso aprueba el Presupuesto, el Poder Ejecutivo debe promulgarlo en el Boletín Oficial. Pero lo que aprueban las dos cámaras no es inmodificable, porque la administración nacional puede reasignar las partidas presupuestarias, bajando el gasto en algunas y subiéndolo en otras. A esto, técnicamente, se le llama "crédito vigente" y puede ir variando a lo largo de todo el año (porque el Gobierno puede ir modificando las partidas a lo largo del ejercicio).

Las modificaciones presupuestarias pueden ser realizadas por la Jefatura de Gabinete y están previstas en el artículo 37 de la ley 24.156. Según contaron a El Cronista desde la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las modificaciones presupuestarias que realiza el Poder Ejecutivo sobre los montos que aprueba el Congreso pueden deberse a cambios de prioridades de gestión o a variaciones de precios (esto último, por lo general, sucede cuando deben aumentarse partidas).

El monto que efectivamente el Poder Ejecutivo va gastando se llama "crédito devengado", que no es otra cosa que los montos usados (o ejecutados) durante el año. El porcentaje de ejecución surge cuando se compara el crédito vigente (es decir, el que queda luego de las modificaciones del Ejecutivo, si es que hay) y el monto gastado.

¿Por qué si el Poder Ejecutivo presupuesta un monto no llega a ejecutarlo al 100%? Desde la OPC detallan tres motivos: porque no tiene la capacidad administrativa para realizarlo; por una mala programación o porque el Ministerio de Hacienda no habilitó las cuotas trimestrales en las que se va dividiendo el presupuesto.