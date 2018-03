Galuccio se despidió de YPF en una gira por las provincias

Miguel Galuccio dejará de ser presidente y CEO de YPF este viernes. Ese día, la Asamblea General de Accionistas aprobará su renuncia al mando de la empresa que dirigió desde mayo de 2012 tras la estatización del 51% de las acciones que tenía la española Repsol. Antes de dejar el cargo, Galuccio viajó a las principales provincias donde la petrolera más grande del país tiene sus yacimientos más valiosos. El objetivo fue despedirse de sus empleados. La semana pasada lo hizo en Mendoza y ayer por la mañana estuvo en Neuquén y por la tarde en Chubut (los trabajadores de Santa Cruz se acercaron hasta Comodoro Rivadavia).



Según consignó La Mañana de Neuquén, se lo vio "visiblemente emocionado y con un llamado a defender la empresa". En su visita al edificio de la Gerencia de No Convencionales, montado en pleno yacimiento Loma Campana (una de las áreas más relevantes de Vaca Muerta), el ingeniero destacó que su gestión de cuatro años mostró "muchos resultados" en cuanto a inversiones, incorporación de reservas y suba de la producción, pero que "lo más importante fue que se recuperó el orgullo de ser ypefianos", relató el diario local. A su vez, señaló que la compañía "está en el camino correcto" y pidió que se "defiendan las ideas; defiendan a YPF". Más tarde, en Comodoro Rivadavia se despidió de parte de los equipos que forman las Regionales Chubut y Santa Cruz y agradeció el esfuerzo brindado.



El viernes, los accionistas de YPF modificarán el estatuto de la empresa para dividir las funciones de presidente del Directorio y Gerente General (CEO). Como cabeza, aprobarán la propuesta que bajó desde el oficialismo de Miguel Ángel Gutiérrez, un ex CEO de Telefónica de amplios conocimientos en materia financiera que pasó por JP Morgan, además de ser un hombre allegado al presidente Mauricio Macri. Gutiérrez ya es parte de la cúpula directiva de YPF. En diciembre desembarcó junto a otros cuatro directores designados por el macrismo. Para el cargo de director ejecutivo, el Gobierno todavía sigue con su búsqueda internacional y local para encontrar al "elegido", por lo que se estima que el viernes nombrarán a un interino y todo indica que será el actual CFO de YPF, Daniel González, que fue uno de los principales alfiles de Galuccio durante su gestión.



Además de poner en consideración balances, inversiones, fusiones y ratificar el recambio de autoridades, la asamblea aprobará la ampliación de su programa global de Obligaciones Negociables (ON), desde los u$s 8000 millones hoy vigente hasta u$s 10.000 millones. La empresa publicó en la Bolsa de Comercio y la Comisión Nacional de Valores (CNV) su orden del día, donde establece que el directorio considera que el programa de emisión de títulos de deuda de mediano plazo es, a la fecha, "la mejor herramienta de financiación".