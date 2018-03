Galuccio: "Parte de mi tarea es formar a la gente que me reemplazará"

"Si YPF me necesita, yo voy a estar acá, y si YPF tiene alguien mejor para que corra su negocio, me voy a poner contento de ver a la empresa en una nueva etapa", fue la frase con la que Miguel Galuccio, CEO de la petrolera estatal, habló sobre su futuro en la compañía, y dejó abierta la posibilidad de que, desde el Gobierno, podrían pedirle un paso al costado de su cargo.

En esa misma línea, el funcionario nacional indicó en diálogo con La Nación que parte de sus tareas actuales es "formar" a las personas que pueden llegar a reemplazarlo, y luego habló sobre la posibilidad de que, en lugar de pedirle que dé un paso al costado, el Poder Ejecutivo proponga una conducción "política" y otra "técnica" (que quedaría a su cargo).

"Parte de mi tarea hoy es preparar a la gente que me reemplazará. YPF no es Miguel Galuccio", aseguró.

"En las compañías petroleras hay de los dos sabores. El gobierno corporativo tiende a dividir esas funciones. Si lo aceptaría o no, creo que no es la pregunta. Hay otras más importantes, como hacia dónde va YPF. En el gobierno corporativo no sólo hay dependencia de los casilleros sino también de la combinación de las personas", expresó el ingeniero.

La relación que mantiene con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue otro de los temas de los que habló el CEO de YPF. "Tengo una relación profesional con Juanjo. Y creo que la relación tiene que pasar por los resultados", dijo, aunque contó que aún no sabe qué visión tiene el ministro sobre el futuro de la petrolera estatal.

Sobre los resultados de la compañía en 2015, que tuvieron una caída del 49% y además una contracción de la utilidad operativa del 25%, Galuccio comparó la performance con el resto de las empresas del sector y colocó a la petrolera argentina en el primer lugar de los mejores desempeños anuales.

La caída a nivel mundial del precio del crudo y la consecuente contracción de la actividad, infundieron rumores sobre posibles despidos en YPF.

"Tenemos una reducción de la inversión productiva y eso se traduce en una reducción de actividad. Junto con los gremios y empresas de servicios, y firmado en el Ministerio de Trabajo, encontramos un vehículo, que es el plan de prevención de crisis, no para despedir gente, sino para tener una transición desde donde estamos y hacia donde queremos estar", aseguró el funcionario.