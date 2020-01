Galmarini y Cafiero denunciaron que Cambiemos demoró la obra más importante que financia el Banco Mundial en el país

Es la obra más importante que financia el Banco Mundial en el país y es responsabilidad de AySA ejecutarla. Ayer, la presidenta de la empresa estatal que provee servicios de agua y cloacas Malena Galmarini recorrió el Sistema Riachuelo acompañada por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y juntos denunciaron que durante el macrismo se ralentizaron los trabajos.

El Sistema Riachuelo consiste en la construcción de un colector, denominado Colector Margen Izquierda, al que arribarán las tres cloacas principales de la ciudad de Buenos Aires (primer tramo). De allí, siempre a través de túneles subterráneos, los desagües llegarán a la Planta de Pretratamiento Riachuelo (segundo tramo), en Dock Sud, Avellaneda, donde se procesarán para luego ser trasladados a través de un emisario de 12 kilómetros adentro del Río de la Plata donde se desagotarán (tercer tramo).

La inversión total es de u$s 1200 millones, financiada en su mayoría por el Banco Mundial (u$s 840 millones para el tramo uno y tres) y por el Poder Ejecutivo (u$s 360 millones para el tramo 2). La fase 1 y 3, confirmaron desde AySA, están realizada casi en su totalidad, mientras que la 2 lleva al menos dos años frenada en un 20%. Es esta etapa la que el Gobierno sostiene que Cambiemos demoró.

Galmarini y Cafiero estuvieron acompañados por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el flamante titular de la ACUMAR, Martín Sabbatella. La presencia de este último se debe a que una vez concluida, la obra cumpliría con el mandato de la Corte Suprema de Justicia en la denominada "Causa Mendoza” respecto al saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo. “Durante el encuentro, los funcionarios coincidieron en la necesidad de volver a activar una obra que estuvo ralentizada y hacer hincapié en su impacto social y ambiental”, indicó AySA a través de un comunicado.

La visita de los representantes del Gobierno al obrador de Dock Sud fue guiada por la ingeniera Marcela Álvarez, directora de la obra. Descendieron más de 40 metros bajo tierra hasta llegar al Emisario, el túnel que irá por debajo del agua que volcará los líquidos ya tratados al Río de la Plata, a 12 km de la costa.

Cafiero afirmó que con la obra “buscamos cambiarle la calidad de vida a millones de argentinos, es una obra que impacta en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires. Se ralentizó durante estos últimos 4 años, pero es nuestra prioridad volver a ponerla en marcha”.

La presencia del jefe de Gabinete significa un espaldarazo al proyecto y la intención del Gobierno de aportar los fondos necesarios para concluir el tramo dos. Para su funcionamiento, el Sistema Riachuelo necesita estar concluido en su totalidad. Además, se trata de la obra más importante que realiza AySA en la actualidad no solo por las obligaciones contraídas con el Banco Mundial – los préstamos deben ejecutarse o la entidad puede cobrar multas de no utilizarse para lo prometido – sino porque permitirá mejorar la prestación del servicio a más de 4.3 millones de personas y, en un futuro, incorporar a 1.5 millones de vecinos a la red de cloacas.

“Hay que hacer una fuerte inversión, porque todos estos años estuvo ralentizada. Esta obra no solo es para los que estamos sino para los que vendrán, ya que es intergeneracional. Es importante el impacto social con financiamiento del Estado e internacional, un ejemplo en el mundo”, consideró Galmarini.

Obra emblema del macrismo

Durante la presidencia de Mauricio Macri el Sistema Riachuelo ocupó un lugar especial en la agenda de los ministros y secretarios involucrados. El mismo ex Jefe de Estado la visitó junto a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. A dos años de haber iniciado su mandato, Cambiemos se jactaba de haberla puesto en marcha luego de que el kirchnerismo demorará la ejecución de los préstamos del Banco Mundial.

Según pudo reconstruir El Cronista en 2017, el Sistema Riachuelo tenía orden de inicio para enero de 2015, pero recién comenzó en junio de 2016. El kirchnerismo demoró su inicio, evaluaban en ese entonces desde el macrismo, porque se trataba de un emprendimiento de larga ejecución que no podrían inaugurar en el tiempo que restaba el segundo mandato de Cristina Kirchner. Mientras tanto el Banco Mundial, que había aprobado el préstamo en 2009, cobrara los intereses y multas por no ejecutarse.