Gabriela Ramos: "La OCDE no está buscando sólo países que estén perfectos"

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos se convirtió en una obsesión para el Gobierno, a tal punto que la Casa Rosada fue sede el último miércoles de un evento, bajo el título "Socios para el Desarrollo". Desde el Gobierno presionan para que se acelere el proceso de admisión de Argentina, a tal punto que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, asumió dos semanas atrás que "el país está en condiciones de ser aceptado".

En diálogo con El Cronista, Gabriela Ramos, directora general de la OCDE, señaló que aún falta "mucho más" para que Argentina sea socia de la organización. Desde medidas puntuales, como leyes contra empresas que participan en hechos de corrupción, hasta más generales, como el compromiso del Gobierno para que "se someta a la presión" de los 35 países miembros.

¿Por qué la OCDE, donde abundan los países desarrollados, evaluaría a Argentina como miembro de la organización? Es un país con grandes desigualdades...

Porque justamente no estamos solo buscando países que están perfectos. Estamos buscando países que tienen una visión compartida de cómo debe darse el desarrollo económico. Es evidente que tienes que tener una base macroeconómica estable y sustentable. Pero eso es solo la base. El enfoque más importante es lograr un crecimiento incluyente.

¿La OCDE necesita primero verificar la estabilidad de las reformas para considerar el acceso de Argentina?

Necesitamos verificar más que reformas económicas específicas, porque obviamente siempre la OCDE propone que los países se mantengan al día y que adquieran esa mentalidad de que la reforma económica es como una manera de vida. No es sólo: "hago una reforma y me voy". Lo que tenemos que comprobar es un compromiso, que se confirme a través del tiempo, de vincularse a las mejores prácticas, de compararse, de someterse a la presión entre pares, de estar consciente de que la organización es muy demandante, y que busca siempre que los países se acerquen a los estándares más elevados. En la medida que Argentina siga ese compromiso, que lo ha señalado con su propuesta de ingreso a la OCDE, y propuesta de vincularse a tantos instrumentos y declaraciones de la organización, pues tendrá que seguir con ello. Y una vez que lo pones en el proceso de acceso, ahí empieza la verdadera conversación: cómo está la inversión, la educación, la salud...

¿Necesitan por lo menos dos años para chequear esos compromisos?

Mucho más... Pero eso ya no importa porque lo único que importa es que se ponga Argentina en el proceso de acceso. Colombia ya lleva 5 años...

¿Argentina puede acceder antes de alcanzar esos números?

No, ese es el proceso. No es que tenga que tener números. Es que tiene que alinearse con los criterios de la OCDE. Entonces nosotros tenemos que verificar, por ejemplo, que hay reglas en Argentina para luchar contra el soborno a transacciones económicas internacionales. Esto no quiere decir que no haya (N. de R.: en referencia a los sobornos)... No vamos a pedirle a Argentina que sea más papista que el Papa. Lo que si vamos a pedirle es que tengan las estructuras institucionales, legales y políticas para abordar los temas. Y eso es lo que se hace en el proceso de acceso. Vamos a ver cómo se está organizando el estado argentino, la economía, la sociedad y que tanto es similar o no a lo que la OCDE propone como mejores prácticas. Ese es el proceso de acceso, y ahí ya vas cumpliendo. Hay países que lo hacen en dos años como Chile y hay países que se toman 5 como Colombia. ¿Cuánto se va a tomar Argentina? No sabemos.

¿Cuáles son los puntos que más necesita trabajar Argentina?

Tenemos pendiente en el Congreso la aprobación de la penalización de las personas morales, en materia de corrupción. Eso pide la OCDE a los países miembros. Que no solo penalices a los individuos sino también a las empresas. pero en general tiene que ver con la construcción de ese marco institucional que permita desarrollar e implementar buenas políticas. En esto, tener estadísticas de calidad es fundamental. Se acaban de incorporar a la recomendación de buenas prácticas en materia de estadística y es muy importante la independencia del Indec. Pero también cuestiones sociales que son muy importantes.

¿Por qué se expande la OCDE a países emergentes? ¿Es por temor a que el avance de las políticas sociales que proponen los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) consiga más adeptos entre los países en vías de desarrollo?

No lo pondría como amenaza entre países emergentes y sus políticas sociales contra los países avanzados y cuales sean sus prioridades actuales. Creo que desde hace diez años la OCDE se definió como una organización abierta, en donde los países miembros y el secretario general Ángel Gurría se dieron cuenta de que era necesario mantenerse al día con la evolución de la economía global. Nosotros somos la casa de las mejores prácticas, más que de los países ricos, porque México está ahí desde hace 20 años. Si somos la casa de las mejores prácticas y además estamos involucrados en la economía global, basada en reglas y estándares, es evidente que está en el propio interés de la organización acercarse a los países que puedan hacer contribuciones importantes a esas reglas globales. Esa fue la definición estratégica que hizo la organización hace 10 años en vincularse con los países emergentes para que los estándares y los criterios que desarrollamos a nivel global tuvieran un mayor impacto.

Recomendaciones: Argumento en la reforma previsional

El punto central de la reforma previsional que el Gobierno envió al Congreso es que el cálculo de las jubilaciones se haga por inflación, en vez de atar la movilidad a la evolución del salario y la recaudación. Los fundamentos, que cita el proyecto de ley oficial, se respalda en las políticas de la OCDE: "Cabe señalar que la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico utilizan la evolución del índice de precios al consumo como instrumento para evitar el deterioro del poder de compra de las pensiones".

Visita: Dupla mexicana al mando

Ramos es mexicana y estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Ahora acompaña la gestión de su compatriota Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, con quien había trabajado en los 90, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. "Somos la casa de las mejores prácticas, más que de los países ricos, porque México está ahí desde hace 20 años", definió Ramos para rechazar el mote negativo que tiene la organización. Desde diciembre, pasará mucho tiempo en en el país, como sherpa de la OCDE en el G20 que presidirá Argentina.