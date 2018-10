Gabinete económico: qué patrimonio tienen y cuánto declaran en el exterior

Los seis principales funcionarios del área económica del gobierno de Cambiemos poseen la mitad de su patrimonio en el exterior. Entre ellos suman bienes por un total de $ 202.450.414, de los cuales $ 105.878.696, es decir el 52%, se encuentran depositados o bien invertidos en activos fuera del país, tal como reflejan sus últimas declaraciones juradas 2017 presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, encabeza el ranking de exteriorización. Posee el 92% de su dinero principalmente en Inglaterra, donde vivió durante años hasta aceptar el cargo ofrecido por Mauricio Macri. Unos $ 5,9 millones de los $ 6,4 millones que declaró como fortuna el año pasado, estaban distribuidos en cajas de ahorro europeas, en una casa en Londres valuada en $3,2 millones y en un terreno en Uruguay.

Además, si bien no figura en su presentación oficial, en el apartado de "observaciones", Cuccioli aclaró que además tiene 456 mil libras esterlinas en un fondo de retiro en el Reino Unido. Como no lo puede cobrar hasta que se jubile, aclararon desde el ente recaudador, no es un activo que deba tributar.

En el segundo puesto, con un menor porcentaje que el año pasado, aparece el ministro de Hacienda NIcolás Dujovne. Al menos según su más reciente presentación ante la OA, en el 2017 apenas repatrió el 16% de los bienes que tenía afuera. En los papeles, en suelo argentino aparece el 31% de su fortuna de $121,4 millones (es el más acaudalado del team económico).

Ahora bien, como ya prometió el propio funcionario en el Congreso, en su cartera insisten que su futura declaración jurada mostrará que trajo el resto de sus activos líquidos durante los últimos meses. La aclaración de "líquidos" implica que no se desprenderá de sus dos casas en Uruguay (una de $ 17,6 millones y otra de $ 6 millones), que representaban el 28% de lo que tenía en el exterior.

El podio, con el 42% afuera, lo completa el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena. Sólo declaró dos casas en Paraguay, valuadas en $ 2.309.572, de un patrimonio de $ 5,4 millones. El resto en el país: en acciones en la financiera Puente Hermanos, las empresas Ternium e YPF, más bonos argentinos (Boden, Bonar, Par, entre otros) invirtió $ 1.761.022.

El flamante presidente del Banco Central, Guido Sandleris, prosigue en la lista con el 40% de su dinero afuera. Un porcentaje apenas menor que el año anterior. En su declaración jurada 2017 anotó que tenía u$s 138.050 en una cuenta corriente en los Estados Unidos, donde realizó estudios universitarios. Al tipo de cambio de fines del año pasado, eran $ 2.560.689 de un total de $ 6,3 millones. La mayor parte del resto la resguardó en bonos, en especial los 1,7 millones en Lebac que vencían en marzo.

Con $ 12.389.717 detrás de las fronteras, de sus $ 43,4 millones totales, continúa el secretario de Finanzas, Santiago Bausili. Es el segundo hombre más acaudalado del equipo económico. Declaró 4 cuentas en los Estados Unidos y otra en Uruguay, con $ 2,2 millones; junto a acciones del Deutsche Bank (cotizadas en cero), banco en el que trabajaba y que le habría depositado un bono ya como funcionario público, por lo que después de una revelación del diario La Nación fue denunciado ante la Justicia.

El grueso de su dinero exteriorizado forma parte de acciones de la firma norteamericana Laguna I9 LLC, unos $ 10,1 millones que en 2016 había cotizado en $ 1,9 millones. Para su portfolio local, apuesta por papeles de Pampa Energía (por $ 3,5 millones), Bonar 24 por $ 14 millones; y $ 6,8 millones en Lebac.

Antes de ser desplazado como ministro de Producción y recaer como presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), además de asesor presidencial, Francisco Cabrera tuvo un buen 2017, al menos económicamente hablando: incrementó su patrimonio un 58%, al pasar de $ 16,3 millones a $ 25,7 millones.

Como Pena, como único activo en el exterior declaró una casa, en su caso en Uruguay, valuada en $ 4,6 millones. Esa cotización le alcanza para ser el 17% de toda su fortuna. Su mayor apuesta inversora, a fines del año pasado, fueron $ 7,6 millones en bonos en dólares de un fondo de inversión administrado por Balanz.

Recién llegada a la función pública, la vicepresidenta del BCRA, Verónica Rappoport, no presentó aún su declaración jurada. Tampoco figura en el sistema la de Gustavo Cañonero, que llegó al Central hace unos meses de la mano del renunciado Luis Caputo.

