G20: cuáles son las inversiones prometidas a la Argentina hasta ahora

La cumbre de líderes del G20 reportó hasta el momento inversiones y financiamiento para obras de infraestructura por más de u$s 1900 millones. Además, se firmaron cartas de intención para otros proyectos que podrían sumar otros u$s 800.000.000.

A continuación, el detalle:

Cloacas y energías renovables

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) suscribió un acuerdo para financiar obras de agua y saneamiento en el área metropolitana por u$s 80.000.000 y para la gestión de residuos en Jujuy por un total de u$s 45.000.000. El mismo BEI financiará el desarrollo de energía solar en Jujuy por u$s 63.000.000.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tuvo a su cargo la firma de los acuerdos con el presidente del BEI, Werner Hoyer.

Foto: (Twitter: @NicoDujovne)

Obras hídricas

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) comprometió financiamiento por u$s 134.000.000 para obras hídricas contra las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y el fortalecimiento de la gestión provincial.

También fue Dujovne el encargado de suscribir el acuerdo con la directora argentina de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Juliette Grundman.

Vigilancia y control marítimo

Las instituciones financieras francesas Credit Agricol, Natixis y Banco Santander suscribieron un convenio de financiamiento por 319 millones de euros (unos u$s 363.000.000) para mejorar la vigilancia y control marítimo con medios navales.

Foto: (Twitter: @NicoDujovne)

Ferrocarriles

El Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, firmó un contrato comercial con la empresa China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) para poner en marcha la reactivación del ferrocarril San Martín Cargas.

Contempla una inversión de u$s 1089 millones y apunta a recuperar 1020 kilómetros de vías del tren de cargas que une la región de Cuyo con los puertos de Rosario y Buenos Aires. Se informó que las obras generarán 3800 empleos.

Foto: (Twitter: @Guillodietrich)

Energía hidroeléctrica

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que aprobó dos operaciones de crédito por un total de u$s 130 millones en apoyo al programa para la modernización del Complejo Hidroeléctrico binacional Argentino-Uruguayo de Salto Grande y un programa para el aumento de la competitividad de los sectores productivos y de servicios turísticos de la Región de Salto Grande.

El programa tiene como objetivo específico extender la vida útil del complejo.

Vaca Muerta

El gobierno firmó con la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) -institución financiera del Gobierno estadounidense- sendas cartas de intención que prevén inversiones en Vaca Muerta, energías renovables e infraestructura vial por un total de u$s 813.000.000.