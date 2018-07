Furia en Córdoba con Carrió: Extorsiona con métodos de la dictadura

El clima político en Córdoba continúa agitado después de las últimas declaraciones en la provincia de la diputada y miembro fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, sobre el Presupuesto 2019. El profundo malestar del peronismo local con la líder de la Coalición Cívica no ahorró asperezas. Dos de los legisladores nacionales más cercanos al gobernador Juan Schiaretti la llamaron extorsionadora y dijeron que la diputada usa métodos de la última dictadura.

En momentos en que el Gobierno intenta encauzar la negociación del Presupuesto con las provincias peronistas, para que acepten aportar los votos necesarios en el Congreso, Carrió se preguntó este miércoles en la radio cordobesa Cadena 3 ¿por qué nadie fue tan machito para reclamarle a Cristina? los fondos que la Nación le adeuda a la provincia y agregó: Schiaretti tiene que apoyar porque si no, no tiene obras. Las respuestas no se hicieron esperar.

La diputada Alejandra Vigo, además esposa de Schiaretti, acusó a su colega de la Cámara baja de tener reminiscencias de la dictadura militar a la que apoyó personal y políticamente. Vino a Córdoba a extorsionar a todos los cordobeses, no al gobernador. ¿Cómo puede decir que no habrá fondos nacionales para obras si el gobernador no apoya el Presupuesto?, se quejó. Además, agregó: Carrió tiene una gran ignorancia. Debería saber que la Nación le adeuda a Córdoba más de cuatro mil millones de pesos por obras que deben hacer en conjunto. Pero no me sorprende su actitud, ya que hace mucho tiempo que se olvidó de que es una mujer del interior. Ahora defiende los intereses de los porteños.

En la misma línea, el senador nacional Carlos Caserio apuntó: Esta señora dice que es republicana, pero evidentemente todavía tiene los mismos métodos de extorsión de la dictadura militar. Para el legislador, que integra el interbloque Argentina Federal de Miguel Pichetto, Carrió es una definición de una mujer que permanentemente dice cosas incoherentes.

Y aun en medio de la disputa, Caserio agregó en diálogo con radio Millenium: Somos conscientes que el Presupuesto 2019 debe contemplar el compromiso con el FMI y achicar el déficit fiscal. Y aunque las provincias argentinas tenemos un déficit fiscal bajísimo, vamos a colaborar. Tenemos que apretarnos el cinturón todos.

Nuestra voluntad siempre es constructiva, y hemos tratado, a un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias, de darle herramientas. Deben convocar a un acuerdo y lo ideal sería que el Gobierno convoque a los gobernadores antes del 15 de septiembre, sugirió el senador.

Mientras tanto, Carrió continuó ayer su recorrida por Córdoba y afirmó que Cambiemos está firme y no se va a romper, luego de varios días de tensión interna a raíz de otros de sus comentarios, esta vez sobre la Unión Cívica Radical. Tenemos meses difíciles por delante, pero no tenemos que aflojar para que podamos consolidar la República. Cambiemos está firme y no se va a romper, vamos a seguir peleando para ganar el año que viene e ir hacia años de crecimiento y prosperidad, señaló Carrió