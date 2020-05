Funcionario y referente de Barrios de Pie acusó a Berni de convertir la Villa Azul en un "gueto de pobres"

"Se construyen guetos de pobres y se confina a la gente creyendo que con la Policía y con un cerco represivo se puede evitar una situación que tiene que ver con un sistema comunitario”. Así se expresó esta mañana el referente de Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social de la Nación, Daniel Menéndez, sobre la decisión de aislar la Villa Azul, luego de que en los últimos días se detectaran más de 80 casos de coronavirus allí. De paso, Méndez apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, al considerar que "no debería aparecer tanto".

"No nos gusta que se militarice Villa Azul, lo vemos mal. El Ministro de Seguridad aparece mucho y no debe aparecer tanto. Hace falta más organización social y más respuesta", opinó esta mañana el funcionario nacional, en una serie de entrevistas radiales que concedió, al hacer alusión a la "cuarentena comunitaria" dispuesta ayer en el barrio que queda entre las localidades de Quilmes y Avellaneda.

En este sentido, el referente de Barrios de Pie agregó que el aislamiento del barrio significa garantizarles a los vecinos determinados recursos, y aseguró que esto no es una tarea sencilla. Y advirtió: "Lo disuasorio de la policía no es necesario hoy".

"No hay hechos de violencia ni de desborde, no entiendo por qué hay tanta presencia policial", se encargó de aclarar Méndez, y de paso alertó que en "épocas normales la policía no sirve para nada en los barrios, en época de pandemia, imaginate".

"Sobre todo hay que resolver la asistencia en ese asentamiento de Quilmes", señaló el referente social, y cuestionó que, en el municipio que gobierna la camporista Mayra Mendoza, se pretendía asistir a una familia con bolsones de seis productos y vivir un aislamiento que durante 15 días. "No es posible", afirmó al respecto.

"Si bien uno ve el esfuerzo de los gobernantes y de los funcionarios y uno mismo siente vergüenza de cómo se está resolviendo el tema porque no está a la altura de lo que se requiere y me parece que hay cosas que hay que resolver rápidamente", admitió el referente social.

Luego de señalar que al Covid-19 lo importaron "miles de personas que viajaron a Europa y lo derramaron en los barrios humildes", advirtió que el virus "se va a llevar la vida de un montón de gente que, según muchos análisis, no se corta por la edad". Y anticipó que, en las próximas semanas, "no van a morir los viejos, van a morir los pobres”.

En este sentido, Méndez remató: “Hay que transformar el Estado con la militancia. Muchas veces no llega el Estado pero hay que ponerlo al servicio de la gente”.