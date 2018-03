Fuertes cruces sobre la litigiosidad futura

Diputados de la oposición insistieron ayer sin éxito en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas en reclamar un dictamen de la Procuración del Tesoro sobre el acuerdo con los fondos buitre que asegure que no habrá litigiosidad con otros bonistas. Pero el oficialismo, anticipó El Cronista, apenas prometió adjuntar la opinión de los abogados que han asesorado al país durante el litigio. Es decir, ningún funcionario pondrá su firma para asegurar que la Argentina no enfrentará nuevos juicios tras el acuerdo.

"Los bonistas que aceptaron los canjes y el 3,5% de los holdouts que no acuerdan ahora son un riesgo real", advirtió el ex ministro de Economía y diputado del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Axel Kicillof, quien hizo referencia a las declaraciones del abogado de los bonistas italianos Tullio Zembo, respecto de que el 93% de los acreedores que ingresaron a los canjes 2005 y 2010 podría ahora abrir juicios contra el país.

También el diputado del Frente Renovador Felipe Solá se refirió al tema. "Nosotros no estamos en condiciones de decir que hay riesgo cero respecto de futuros juicios contra la Argentina", se sinceró. Y agregó: "De riesgo cero no puede hablar nadie. ¿Qué carajo estamos festejando?", lamentó.