Fuerte mensaje político desde Ushuaia por la situación de la industria

Un fuerte mensaje político enviaron las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego respecto de la situación de la industria, en medio de la tensión con el Gobierno nacional por la modificación por decreto y sin consultar los aranceles de importación a productos que se producen en la isla.

La gobernadora Rosana Bertone aseguró la administración nacional no tiene "una política desarrollista" y que espera que Dante Sica, el ministro de Producción de la Nación, publique en breve la corrección al Decreto 864, que afecta a la actividad del sector fueguino.

"No veo una política desarrollista ni una política industrial. Estas tasas matan a cualquier pyme", aseguró Bertone en la inauguración del foro Induarg 4.0, un evento en el que la provincia busca discutir la situación de la industria en el futuro.

Bertone también aseguró que espera que la administración nacional "dé marcha atrás" con el decreto 864, que modificó algunas posiciones arancelarias que afectan a la producción industrial en Tierra del Fuego y que no solo pone en riesgo al sector sino también a los puestos de trabajo.

"Nos cambian las reglas del juego todo el tiempo, pero lo hacen con todos los sectores así que no lo tomo como algo personal", señaló la mandataria provincial.

En este sentido, el ministro de Industria provincial, Ramiro Caballero, consideró que la publicación de este decreto no fue un error que se cometió desde la administración nacional. "Si fue un error, lo escribieron muy bien", consideró.

"Hasta que no vea el nuevo decreto firmado, no me voy a quedar tranquilo", señaló Caballero.

El Ministerio de Producción de la Nación publicó la semana pasada el Decreto 864, a través del cual se reducen los aranceles de importación a 100 bienes. Cuatro posiciones arancelarias son las más críticas para Tierra del Fuego, porque permiten que los productos que se fabrican en Ushuaia y Río Grande comiencen a ser fabricados en el continente argentino, algo que no permite la ley 19.640 de promoción industrial de la Isla Grande.

El evento InduArg 4.0 es una apuesta de Tierra del Fuego para discutir cuál es el futuro de la industria y los desafíos que impone tanto la tecnología como la automatización al sector.