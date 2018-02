Fuerte déficit comercial con Brasil pero aparecen algunas señales positivas

El intercambio comercial con Brasil atraviesa por estos días un momento complejo, pero a la vez interesante, con exportaciones que crecen, pero importaciones que lo hacen en mayor proporción. Así, las luces amarillas se centran en el déficit de la balanza comercial que, según la Cámara de Comercio Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras), finalizó el 2017 con un rojo de u$s 8184 millones. Esta cifra fue 89% mayor al valor alcanzado en 2016 y explica casi en su totalidad el déficit comercial del año pasado, que según el Indec trepó a u$s 8471 millones.

En este contexto, se difundieron ayer datos de comercio exterior del mes de enero, con señales mixtas. Un informe de Abeceb, señala que en el primer mes del año las exportaciones de bienes argentinos con destino a Brasil totalizaron u$s 727 millones, destacándose un incremento del 6,9% interanual. No obstante, las importaciones alcanzaron los u$s 1205 millones, mostrando un salto del 16,3% frente al mismo mes de 2017. Esto marcó una desaceleración respecto al crecimiento de diciembre (27,9%) y "la menor tasa de crecimiento desde noviembre 2016 (15,0% i.a.)", precisó Abeceb.

En un intercambio bilateral con fuerte participación del sector automotriz, para 2018 se proyecta un incremento de las importaciones de vehículos en torno a 15% en cantidades, pero "anotando una considerable desaceleración con respecto al 50% que se registró a largo de 2017", apunta Abeceb. Este menor ingreso de vehículos podría derivar en menores importaciones totales este año. Habrá que verlo en la práctica.

Por su parte, un informe de Ecolatina, en base a datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, afirma que "continúa profundizándose el déficit bilateral con Brasil", destacando que el desbalance de u$s 478 millones en el primer mes del año, es un 34% más profundo que el que se había registrado en enero de 2017 (u$s 356 millones)".

Ecolatina rescata que el nivel de exportaciones de enero revirtió la tendencia del último bimestre de 2017. Además, el dato de enero "resulta alentador, dado que la base de comparación era elevada", con exportaciones a Brasil creciendo 40% en enero de 2017.

Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI, explica que un Brasil traccionando, benefeciará las exportaciones locales pero las importaciones también seguirán para arriba. Esto es así porque "Argentina crece más que Brasil y demanda insumos y bienes importados; hay costos de producción y precios a favor de Brasil; y además, Brasil tiene una mejor situación de competitividad, ya hizo ajustes cambiario y tributario, la reforma laboral y sigue siendo una economía con alta inversión".

De cara al futuro, se observa el salto de la producción industrial en Brasil, que en diciembre creció 2,8% respecto de noviembre, bastante más que el consenso de los analistas, que pronosticaba una mejora de 1,3%. Tanto Ecolatina como Abeceb esperan que el intercambio se profundice este año y se mantenga o incluso crezca el déficit, pero la clave será el ritmo de las exportaciones argentinas.