Fuerte cruce entre Macri y Moyano eleva la tensión en el inicio de las paritarias

El Gobierno es plenamente conciente de que se juega una parada difícil en su objetivo de encorsetar las paritarias en la meta inflacionaria del 15%. Sabe, además, que en ese propósito la figura de Hugo Moyano, y su amenaza latente de realimentar el escenario de conflicto social contra la política económica y social oficial, representa una gran piedra en el zapato. Por eso ayer fue el propio presidente Mauricio Macri quien asumió personalmente la tarea dar la pelea dialéctica contra el líder camionero ante la opinión pública justo después de haber anunciado un paquete de medidas de recorte de cargos y congelamiento de los salarios de funcionarios, en un gesto que en el mundo sindical fue interpretado como un mensaje directo de cara a las negociaciones salariales en la administración pública nacional.

El recurso presidencial para apuntar directo contra Moyano fueron las polémicas declaraciones que el gremialista lanzó la semana pasada cuando, al ser consultado por la posibilidad de ir preso en alguna de las causas en que lo investigan, pidió ser ubicado en "la celda de al lado del padre de Macri, en alusión a Franco Macri. En un reportaje con Radio Mitre, el jefe de Estado reprochó los dichos del camionero y le recomendó que acuda a la Justicia en lugar de "ponerse nervioso" y "meterse con una persona de 87 años que está retirada". "Moyano no tiene que ponerse nervioso, tiene que ir a la Justicia y demostrar que tiene todo en orden", le pidió. Y salió al cruce de las denuncias de los gremios sobre la existencia de una persecución en su contra alentada desde la Casa Rosada. "Eso es falso. Lo que hay en Argentina hoy es una justicia que despierta a actuar con independencia. Por eso estos casos escandalosos de abusos de algunos sindicalistas", enfatizó.

La respuesta de Moyano no se hizo esperar y esta vez llegó a través de una carta pública, el mismo recurso utilizado por varios de los ex funcionarios kirchneristas detenidos por la Justicia. El camionero aprovechó la referencia de Macri a la edad de su padre para contraatacar de lleno y acusar al Gobierno de perjudicar a los jubilados que perciben el haber mínimo. "Es insólito que usted se sienta molesto por referirme a una persona de 87 años", se atajó. De inmediato, lanzó: "Debería ser consciente de que con la reforma previsional que ha impulsado su gobierno no solo se ha metido, sino que ha perjudicado gravemente a millones de jubilados padres, madres y abuelos de todos los argentinos que también se encuentran retirados después de haber trabajado dignamente toda su vida y no tienen la posibilidad de gozar de un retiro tan confortable como el de su padre, acogido por las riquezas que pudo acumular con sus empresas y en algunos casos contratando con el Estado". Y hasta le reprochó desconocer el valor de la jubilación mínima como para poder comprender la situación del sector pasivo.

Más respuesta de Moyano va más allá del cruce con el presidente. A través de su hijo Pablo Moyano, lanzó para mañana su propia convocatoria al consejo directivo de la CGT con el propósito de lograr un pronunciamiento crítico de la central sobre la política económica y laboral del Ejecutivo. En esa apuesta, además, buscará conseguir la adhesión de parte de los gremios de la central a la marcha que convocó para el próximo 22 de febrero para rechazar un tope salarial en paritarias y bloquear cualquier intento oficial por retomar la reforma laboral.

La ofensiva moyanista, sin embargo, choca con la posición de los sectores de la CGT que mantienen una postura de "diálogo" en la relación con la Casa Rosada (los grupos de los llamados gordos e independientes), que anoche anticiparon que desconocerán el encuentro convocado por el camionero. "No tiene mayoría para liderar ni decidir nada en nombre de la CGT", advirtió un referente de uno de esos grupos. En ese cuadro, el desenlace de una nueva ruptura cegetista parece una situación cada vez más inminente.