Fuera del canje de deuda, vencen u$s 38.000 millones este año: el cronograma

Aun sin tener en cuenta los vencimientos que caen dentro del canje que se negocia para los bonos emitidos en dólares, euros y francos suizos bajo ley extranjera, el Gobierno debe afrontar en lo que resta del año vencimientos de capital e intereses de deuda por un total hoy equivalente a unos u$s 38.000 millones, según se desprende de un informe que recopiló la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Incluidos los bonos que sí entran al canje, el total suma otros u$s 2200 millones a más de u$s 40.000 millones, mientras que los vencimientos intra-sector público alcanzan un equivalente a u$s 18.300 millones al tipo de cambio oficial actual.

En total, para los últimos cinco meses del año, el Gobierno deberá afrontar pagos equivalentes a casi u$s 20.000 millones que está en manos privadas. En tanto, unos u$s 18.329 millones se encuentran en el sector público.

De esta manera, si se contabilizan las obligaciones con el sector público, la suma a abonar hasta fin de año asciende a u$s 40.196 millones, concentrada mayormente en diciembre, con vencimientos equivalentes a u$s 21.834 millones, y noviembre, u$s 7083 millones (más del 80% nominada en pesos).

Las obligaciones de pago de bonos de ley extranjera de agosto hasta lo que resta del año (que son parte de la reestructuración en marcha) totalizan alrededor de u$s 2200 millones, por lo que si Argentina llega a un acuerdo con los bonistas deberá afrontar vencimientos por u$s 17.800 millones que corresponden al sector privado.

Exigente final de julio

Respecto a lo que resta de julio, el Gobierno tiene pagos por servicios de deuda por el equivalente a u$s 3858 millones. Si se excluyen las tenencias intra sector público, el monto se reduce a u$s 3073 millones. Y para agosto, el total es de u$s 2100 millones, según el informe de la OPC.

El estudio remarca que en julio operaban compromisos, tanto por amortización e intereses, en moneda extranjera por u$s 931 millones y en pesos por $ 216.299 millones, que si se valúan al tipo de cambio oficial el total de los vencimientos alcanza los u$s 3858 millones.

Entre los nominados en dólares, destacan los vencimientos de los bonos Birad por u$s 584 millones y todos están en manos del sector privado. En la segunda mitad del mes restan vencer u$s 220 millones, el 23,6% del total del mes.

En tanto, en moneda local el 26% está es intra-sector público y los compromisos más abultados corresponden a los de las Letras a Descuento (Ledes), por $ 53.888 millones (otros $ 40.000 millones ya vencieron el lunes), y Letras a tasa Badlar (Lebad), por $ 27.164 millones (capital e intereses).

De hecho, una buena parte de los vencimientos en pesos se concentran entre el 28 y el 31 de julio, dado que acumulan una obligación de pago por $ 92.798 millones en amortización y $ 2609 millones en intereses, lo que significa el 44% de los vencimientos de todo julio. Más $ 2626 millones correspondientes a intereses del Boncer que vencen el 22, lo que resta representa el 45,3% del mes.

Agosto, más despejado

Para agosto el panorama parece algo más despejado, dado que en dólares solo vencen obligaciones con multilaterales por u$s 139 millones en amortización y u$s 328 millones en intereses, un total de u$s 467 millones. Así, cobran mayor relevancia los compromisos en pesos, que totalizan $ 193.994 millones, de los cuales el 35% está en manos del sector público.

Al tipo de cambio oficial actual, los compromisos totales para agosto alcanzan los u$s 3125 millones. Si se excluye el sector público, ronda los u$s 2170 millones y asoma como el mes con menores exigencias.

Es que, sin incluir la deuda en el sector público, tanto en septiembre y octubre se estima que operarán vencimientos equivalentes a u$s 2200 millones, u$s 2300 millones en noviembre y u$s 10.100 millones en diciembre, mayormente concentrados en letras y bonos de ley argentina como consecuencia del diferimiento de pagos dispuesto mediante el DNU 346/2020 de comienzos de abril.