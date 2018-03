Laspina: "Fue una negociación exitosa"

"Cambiamos una deuda que crece a más del 8,5% por otra que rinde menos del 7,5%. Significa un ‘ahorro’ de u$s 10.000 millones para el futuro y un ahorro adicional: la reducción de la tasa de interés por la normalización de la deuda pública. Esta fue una negociación tremendamente exitosa", planteó el diputado nacional por Cambiemos Luciano Laspina.

"No votar esta ley nos pondría ante una alternativa de hierro que los argentinos queremos evitar. No queremos el ajuste fiscal ni el ajuste por inflación que quiere el kirchnerismo", planteó.