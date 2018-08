Frigerio, sobre la corrupción en la obra pública: "Esto es un hecho delictivo, no político"

Tras la ola de detenciones desatadas por las revelaciones de los cuadernos donde Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, anotaba el recorrido que hacía con el auto cuando llevaba bolsos con dinero desde el Ministerio de Planificación, desde el Gobierno repudiaron los hechos de corrupción y confiaron en que la Justicia actúe sin condicionamientos.

Así lo aseguró el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien señaló: "A nadie le sorprende esto. Eso es lo más triste. Por eso desde el Gobierno cambiamos la forma de licitar la obra pública para hacer todo más transparente. Esto es un hecho delictivo, no político. Están poniendo presos a delincuentes que se llevaron plata de la gente. Son rutas que no se terminaron, viviendas que no se hicieron: hay que recuperar la plata desde la Justicia".

En diálogo con el canal TN, también se refirió al llamado a indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner y su posible pedido de desafuero en el Senado, y negó que desde el oficialismo hayan ordenado bloquear su detención.

"Es entendible que algunos crean eso porque es la forma que se manejaron los gobiernos en el pasado, metiéndose en la Justicia, decidiendo quiénes podían ir presos o no, quiénes podían ser investigados o no", manifestó. Y añadió: "Eso tendrá que definirlo la Justicia. Espero que no haya nada que impida su normal funcionamiento y que actúe con las manos desatadas", aseveró.

El funcionario afirmó: "Los bolsos de José López, La Rosadita o cualquier cosa que vimos en estos dos años y medio son páginas de alguno de los cuadernos Gloria que ahora salieron a la luz”.

Y remarcó: "Todos sabíamos que en el gobierno anterior había una matriz de corrupción como nunca antes se había visto en la historia, por más que la obra pública siempre estuvo asociada a la corrupción”.

En ese sentido, destacó que el actual Gobierno “desterró esa asociación que había en la gente entre obra pública y corrupción, porque hemos cambiado la forma de licitar, porque hemos hecho todo transparente, y eso ha posibilitado que con la misma plata se pudiera hacer muchísima más obra que en el pasado”.