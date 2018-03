Frigerio recibe a Colombi, un aliado que reclama coparticipación y obras

Apoyó a Mauricio Macri y sin embargo irá a la Justicia por fondos para Corrientes. Ricardo Colombi, radical y aliado de Cambiemos, pretende recuperar el 15% de coparticipación que, tras el fallo de la Corte y el decreto de Cristina Fernández de Kirchner, el flamante Presidente dejó sin efecto a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Con ese pedido va hoy a la planta baja de la Casa Rosada donde la semana pasada el ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio, recibió a once gobernadores del PJ con el mismo reclamo. Los opositores salieron más calmos de lo que llegaron, con promesa de rediscutir la coparticipación y abrir también una línea de acuerdo para futuras obras (además de corregir el DNU a través del cual se incrementó el envío de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, partida que se ajusta ahora al dinero necesario para solventar el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña).

En ese marco el reclamo opositor persiste, hasta que la promesa del Gobierno se traduzca en hechos. Para Corrientes, el 15% de fondos en concepto de coparticipación se traduce en $1500 millones.

"Sin crédito y sin deuda", así se presenta Colombi ante el Gobierno nacional, después de que en Córdoba Macri anunciara que se ayudará a aquellos que administren bien. De hecho el propio gobernador pidió en declaraciones públicas que la gestión macrista tenga "consideraciones" con quienes "administramos bien".

Días atrás en declaraciones a Radio Mitre, el mandatario le habló a sus colegas de la oposición: "Está bien que los gobernadores del FpV reclamen su parte, lástima que antes no tuvieron la misma actitud. Durante ocho años fueron sumisos a la decisión de un gobierno dictatorial".Y recordó que en los gobiernos de Cristina Fernández "la discriminación a Corrientes fue absoluta. Y ahora nuestro esfuerzo debe ser correspondido. Nuestra provincia fue discriminada en los últimos años, no tuvimos fondos ni obras públicas".

"Queremos buscar una salida para que las provincias recuperemos recursos y el 15% es uno de los caminos. En el año 96 se hizo la transferencia de las escuelas sin presupuesto, ahora estamos pagando las consecuencias. La provincia de Corrientes necesita vera algo diferente. El 15% es plata nuestra. Por eso vamos a tener que ir a la Justicia por el DNU de Macri. Esta plata significaría un ingreso anual para Corrientes de $ 1500 millones por año".

Colombi ya estuvo con Frigerio (convertido hoy en un componedor) antes de Reyes. Y según apuntan en la cartera política, la mayoría de los gobernadores estuvo dos o tres veces en ese despacho. La agenda de esta tarde para la reunión es la misma del PJ: obra pública y coparticipación bajo el paraguas de la gobernabilidad, una necesidad compartida.

En esa línea, aseguran, Frigerio también intensificará sus reuniones con intendentes. Esta semana recibe a varios de ellos de las provincias de Río Negro, Entre Ríos y Tucumán, (tres provincias opositoras) con el objetivo de descentralizar recursos no solo para las admnistraciones provinciales sino tam bién para las locales, una forma de gestión que en su momento instrumentó el ex ministro kirchnerista Julio De Vido.