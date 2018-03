Frigerio: la tablita se tocará en 2017 ya que “asumimos con uno de los déficits más altos de la historia”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, justificó hoy la postergación para 2017 de la puesta en vigencia de la ‘reforma integral‘ del impuesto a las Ganancias a la Cuarta Categoría en que el gobierno del presidente Mauricio Macri asumió ‘con uno de los déficits fiscales más altos de la historia argentina‘.



Asimismo, Frigerio puntualizó que al ser un impuesto coparticipable, la suba del mínimo no imponible de Ganancias fue consultada con los gobernadores.



El titular de la cartera política manifestó que ‘espera‘ que el Congreso, en el que Cambiemos no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, tenga en cuanta la realidad fiscal heredada a la hora de establecer las nuevas escalas de la aún vigente ‘tablita de Machinea”.



En una entrevista concedida a DyN, Frigerio destacó la importancia de ‘haber cambiado la metodología del pasado‘, ya que ‘cuando el gobierno nacional modificaba impuestos coparticipables‘ lo hacía ‘muchas veces sin siquiera informarle a las provincias de estas medidas”.



“Cuando aumentamos el mínimo no imponible de Ganancias en un 160 por ciento, esto afectó la recaudación del gobierno nacional pero en igual medida la de las provincias. Por eso antes de implementar este decreto hemos conversado con las provincias sobre este punto y lo mismo vamos a hacer cuando mandemos al Congreso un proyecto de reforma integral del impuesto a las Ganancias‘, subrayó.



Frigerio puntualizó que, más allá de que el debate parlamentario se lleve a cabo este año, la puesta en vigencia de las reformas quedarán para el año que viene.



“Asumimos con uno de los déficits fiscales más altos de la historia argentina. En consecuencia, hay cosas que podemos hacer rápidamente y otras que requieren un poco más de tiempo. El análisis que hicimos es que podíamos aumentar el piso hasta lo que lo implementamos‘, dijo, en referencia a los 30.000 pesos fijado para un empleado casado con dos hijos.



En ese sentido, señaló que no solo se tuvo en cuenta ‘la situación fiscal y financiera nacional‘, sino también ‘la situación delicada que atraviesan los tesoros provinciales”.



‘Lo que se va a hacer en el Congreso es discutir una reforma integral del impuesto a las Ganancias tomando en cuenta, espero, esta realidad fiscal que heredamos tanto a nivel nacional como en la mayoría de las provincias‘, sostuvo.



La postura de Frigerio se dio a conocer en momentos en que desde sectores de la oposición y del sindicalismo se propone elevar el mínimo no imponible hasta a 60.000 pesos, además de acelerar la implementación de nuevas escalas de deducciones.



La actual tabla de escalas está vigente desde fines de 1999 y por efecto combinado de la inflación y las subas salariales desde entonces, la mayoría de los trabajadores alcanzados por Ganancias deben tributar la alícuota del 35 por ciento, la máxima establecida.

FUENTE: Agencias Buenos Aires