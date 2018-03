Frigerio insiste: "La pauta inflacionaria será del 25% para este año"

El ministro de Interior Rogelio Frigerio insistió hoy con que el gobierno "no le pone un techo" a la negociación salarial en paritarias, aunque pidió a los gremios un "voto de confianza" en que se logrará cumplir con una pauta inflacionaria "menor del 25 por ciento" para este año.

El funcionario también prometió que si a mitad de año el gobierno se da cuenta de que no podrá cumplir con esa pauta, se tendrá que "revisar" para que "no haya pérdida del poder de compra del salario" porque "eso es lo más importante".

"Nosotros no le ponemos un techo a las paritarias porque no creemos en eso. Eso hacia el kirchnerismo. Nosotros no lo vamos a hacer. Sí, planteamos una pauta inflacionaria que creemos realista a diferencia de lo que pasaba en el pasado. En nuestra política monetaria y fiscal vamos a lograr que la inflación sea menos del 25 por ciento", aseguró el funcionario.

En declaraciones a radio La Red, Frigerio reconoció que "nos podemos equivocar porque no somos infalibles" aunque remarcó que "lo que sí hemos dado muestras claras que cuando nos equivocamos corregimos el rumbo".

Frigerio sostuvo que al gobierno le "preocupa" la suba de precios y "estamos ocupados en eso". "Acá hay diez años de alta inflación y de altas expectativas inflacionarias. Para lograr la pobreza cero tenemos que combatir la inflación, pero no lo vamos a hacer de un día para el otro. No se puede hacer magia", señaló.

En este sentido, destacó que en enero "según todas las mediciones (privadas) hubo menos inflación que en diciembre", y afirmó que el INDEC "está trabajando todos los días para tener lo más rápido posible un indicador confiable".

FUENTE: Agencias Buenos Aires