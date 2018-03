Frigerio dijo que revisará los acuerdos a mitad de año, si la inflación supera el 25%

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, rechazó ayer que el ejecutivo nacional busque poner "un techo a las paritarias", al tiempo que anticipó que si la inflación supera el 25 por ciento anual, número previsto por el gobierno, revisarán las paritarias.

"Tendremos que revisar la cosa, porque la restricción es que no haya pérdida de poder del salario", afirmó. El ejecutivo nacional "tiene la intención de defender el poder de compra del salario", agregó el ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda, al referirse al inicio de las discusiones paritarias en diferentes sectores.

En diálogo con radio La Red, Frigerio reiteró que la expectativa inflacionaria para el gobierno nacional rondará el 25 por ciento en 2016, aseguró incluso que "la vamos a bajar por debajo", al vincular ese número a los futuros acuerdos salariales, sobre los cuales reiteró que no hay intenciones oficiales de poner "un techo a la paritaria". El funcionario nacional consideró que la fluctuación de precios ‘es un tema muy serio‘ y sostuvo que durante el mes de enero "hubo menos inflación que en diciembre", por lo que reclamó "un voto de confianza" a los diferentes sectores, y señaló que "si pasada la mitad del año no llegamos a esta pauta (inflacionaria), tendremos que revisar la cosa, porque la restricción es que no haya perdida de poder del salario".

Además, el ministro del Interior afirmó que el gobierno de Mauricio Macri heredó un "estado quebrado" e indicó que se encontró con "más de 70 mil contratos basuras" en la administración estatal. "Heredamos un situación mucho más difícil que lo que creíamos", afirmó en relación a la situación política". En esa línea, Frigerio también cuestionó la gestión del kichnerismo e ironizó: "Los paladines de la defensa del estado, desmantelaron el estado y tenían mas de 70 mil contratos basuras". "Lo que hemos encontrado son mas de 70 mil contratos basuras en el estado. Trabajadores que tenían contratos que no son los contratos que nosotros entendemos que tienen que tener", añadió

El funcionario macrista sostuvo que "el estado para nosotros tiene que ser un estado donde se cuide al empleado público, donde se lo incentive a mejorar, donde haya concursos".

"Nosotros no estamos achicando el estado, estamos intentando en menos de dos meses de gestión poner al estado de pie", explicó

Al ser consultado sobre la situación de la oposición, en particular de la fractura del bloque del Frente para la Victoria, el ministro del Interior aseguró que hay dirigentes que quieren "poner palos en la rueda" al Gobierno y que "le vaya mal" al país, por lo que le apuntó a los que quieren "oponerse por oponerse".

"Estamos viendo que en la política argentina se están dividiendo las aguas entre quienes entienden que hay que trabajar juntos, independientemente de la banderas políticas, y entre quienes sólo quieren oponerse, poner palos en la rueda y que no tienen vinculación con la gobernabilidad". En esa línea, agregó: "Hay dirigentes políticos que apuestan a generar gobernabilidad" mientras que otros intentan "poner palos en la rueda" y "no les importa si le va bien a la Nación, en general quieren que le vaya mal, o a las provincias o a los municipios".