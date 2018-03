Frigerio dice que la reactivación llega en la segunda mitad del año

“Las cosas no están bien, no decimos que ya resolvimos todos los problemas sino que estamos en el camino correcto”, Cuando al ministro del Interior, Rogerlio Frigerio, le preguntaron por las tensiones en la economía –no sólo en la macro, sino también en la economía cotidiana- no dudó en reconocer inconvenientes, aunque se los achacó a la herencia del kirchnerismo. Y casi prometió que la situación mejorará en unos pocos meses.

“La gente sabe que estamos con muchos problemas que llevan muchos años y que tienen un Presidente que reconoce esos problemas, a diferencia de lo que pasaba antes, y que está decidido a corregirlos. Estamos en ese camino, paso a paso, y en la segunda parte del año ya vamos a poder ver resultados concretos en cuestiones que le generan mucha preocupación a la gente, como el nivel de actividad, el nivel de empleo, los precios”, vaticinó el ministro.

En declaraciones a radio Mitre, Frigerio relativizó el nivel de negociación con los gobernadores para derogar en el Congreso la Ley Cerrojo y poder pagarles a los fondos buitre y sacar al país del default, al tiempo que se mostró confiado en que el Gobierno tendrá el apoyo de las provincias.

“En este caso no es una ley del presidente Mauricio Macri, del gobierno nacional, sino una ley de la Argentina”, dijo y sostuvo: “La Argentina necesita volver a tener crédito barato y a largo plazo para financiar proyectos de inversión en infraestructura física y social, que necesitamos la nación, las provincias, los municipios y el sector privado. Es una ley para volver a ponerse de pie. En ningún caso se ha planteado esta ley como un toma y daca”.

El funcionario también fue consultado por las negociaciones con los gobernadores por la coparticipación, tras el fallo con el que la Corte Suprema ordenó el año pasado devolverles a Córdoba, Santa Fe y san Luis un 15% de los fondos coparticipables, que la entonces presidenta cristina Kirchner extendió a todas las provincias en un decreto que no afectaba a su gestión sino a la de Macri y que el actual mandatario derogó, también por decreto.

“Asumimos con casi 7 puntos del producto de déficit fiscal, una de las situaciones fiscales más complicadas de la historia. Hay muchas demandas y un Estado que ha crecido en gasto público como nunca antes en la historia pero tiene servicios públicos de baja calidad, un Estado grande pero ausente. No decimos que el reclamo de los gobernadores no sea legítimo. Lo que les venimos diciendo es ‘sentémonos a conversar cómo vamos a pagar esa deuda con las provincias, porque ahora estamos en una conversación entre secos’”, describió.

Sobre el planteo de una eventual ley de doble indemnización por despidos, mencionada por el jefe de la CGT, Hugo Moyano, el viernes pasado, dijo que “no está en la agenda”.